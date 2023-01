Un hébergement pour les femmes enceintes qui résident à 45min d'une maternité: tout savoir sur l'engagement maternité

"L’engagement maternité", c’est quoi?

Un décret, paru le 14 avril dernier, permet aux femmes enceintes dont la maternité la plus proche est située à plus de 45 minutes de bénéficier d’un hébergement temporaire pendant 5 nuits précédant la date prévue de l’accouchement.

"En cas de grossesse à risque, cet hébergement peut être proposé à tout moment, dans la limite de 21 nuitées, non nécessairement consécutives, sur appréciation médicale", indique l’Assurance maladie.

Avec six maternités situées le long du littoral azuréen, nombreuses sont les femmes isolées à pouvoir potentiellement se retrouver dans cette situation dans les Alpes-Maritimes. En tout, 70 communes maralpines sont situées à plus de 45 minutes d’une maternité.

Où peut se faire l’hébergement?

En pratique, pour héberger les patients, les établissements ont la possibilité de déployer le dispositif en interne dans des lieux dédiés ou en externe. Ils ont la possibilité de conventionner avec un tiers, qui pourra notamment être un autre établissement pour mutualiser leurs moyens, un prestataire hôtelier ou encore une structure associative.

"C’est un dispositif souple dans la lignée de l'hôtel hospitalier mis en place ces dernières années", explique Magali Noiharet, responsable de l'offre hospitalière à l’ARS Paca. À Nice, le CHU a par exemple contractualisé avec un hôtel. À Cagnes-sur-Mer, une chambre dédiée a été identifiée au sein de la polyclinique.

Un hébergement pris en charge mais aussi les transports

Si l’hébergement est pris en charge, le transport l’est aussi. "Il peut s’agir du transport pour se rendre aux examens médicaux obligatoires réalisés au cours des 8e et 9e mois de grossesse ou pour se rendre sur le lieu d’hébergement temporaire", précise l’Assurance maladie.

Quel bilan?

“Les établissements se sont plutôt bien emparés du sujet", indique Magali Noiharet. "On a l’impression que c’est bien reçu par les équipes des maternités, que ce n’est pas perçu comme une charge de travail supplémentaire".

Dans les Alpes-Maritimes, deux maternités se sont déjà engagées dans ce dispositif: la maternité du CHU de Nice et la maternité Kantys, à Lenval (fusion des maternités des polycliniques Saint George et Santa Maria). La polyclinique Saint-Jean, à Cagnes-sur-Mer, a contacté l’ARS pour intégrer le dispositif.

Dans le Var, la maternité du CHI Fréjus/Saint-Raphaël est sur la même voie, précise la responsable de l'ARS. "En tout, dans la région Paca, 29 maternités sur 36 sont potentiellement concernées par l’application de ce dispositif".

"C’est un vrai plus. Cela permet d’améliorer l’accueil hospitalier et de déstresser les femmes enceintes", abonde le Dr Olivier Bernard de l'ARS, en charge de la périnatalité, qui reconnaît toutefois qu’il est encore difficile d’identifier et d’évaluer le besoin précis.

"Certaines femmes enceintes éloignées préfèrent par exemple se faire héberger chez des proches". Un travail d’information reste à mener autour de "l'engagement maternité", dont il est trop tôt pour savoir combien de femmes ont pu bénéficier. "Une première évaluation sera menée au printemps".