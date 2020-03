Un docteur alerte: il faut "des masques de protection pour les médecins libéraux" contre le Coronavirus

Luc Terramorsi est médecin responsable de la régulation libérale au centre d’appels du 15 à l’hôpital Pasteur de Nice.

Quelle est la situation au 15?

Les appels sont très nombreux – à 11 h ce matin [lire : hier matin, Ndlr], nous en enregistrions déjà plus de 800, mais grâce aux renforts qui nous ont été fournis par la direction générale du CHU de Nice et l’ARS, nous arrivons à faire face. Nous avons par ailleurs ouvert une salle de crise dédiée aux appels relatifs au coronavirus.

En première ligne depuis le début de l’épidémie, comment analysez-vous la situation actuelle ?

Je pense que l’on est dans un changement de paradigme. On est passé par une phase où il fallait absolument essayer de stopper, ou au moins freiner, l’épidémie. Aujourd’hui, elle est là, et l’on s’oriente vers la prise en charge en priorité des cas les plus sérieux. Ceux-ci seront testés pour le Covid-19 et hospitalisés. Concernant les cas suspects mais ne présentant aucun caractère de gravité, la consigne devrait rapidement être de rester à domicile, comme pour la grippe, et de porter un masque.

Va-t-on continuer de tester tous les cas suspects ?

Aujourd’hui, on est dans une période charnière, on teste tout le monde, mais je pense ce dépistage va cesserlorsque l’épidémie se sera vraiment installée.

Les médecins libéraux vont alors se retrouver en première ligne. Sont-ils prêts ?

Ce qui me préoccupe beaucoup aujourd’hui, c’est que les médecins libéraux n’ont pas de masque FFP [masque de protection respiratoire, Ndlr] pour aller visiter les patients au domicile. On ne peut pas leur demander d’examiner une personne qui présente une affection respiratoire sans cette protection. Des masques chirurgicaux devraient également être aussi à disposition des patients dans les salles d’attente. Si les médecins eux-mêmes se retrouvent confinés parce qu’ils sont malades, on risque de se retrouver en vraie difficulté. Je trouve inadmissible que deux mois après le début de l’épidémie, les médecins libéraux ne soient toujours pas équipés. Un médecin antibois m’appelait ilya quelques minutes encore pour me demander si je pouvais lui envoyer des masques FFP2 !

Comment la médecine libérale accueille-t-elle cette épidémie ?

De façon surprenante, certains professionnels semblent un peu céder à la panique. Du coup, ils ne jouent pas du tout leur rôle de « régulateurs » avec les patients. Ils ouvrent un immense parapluie, en incitant trop facilement à appeler le 15. Nous recevons des appels de personnes qui nous disent par exemple : « J’ai mal à la tête depuis une semaine mais mon médecin ne veut pas me recevoir si je n’appelle pas le 15 avant. » Des consignes similaires sont données à des patients qui ont pour seul symptôme d’être enrhumés, qui ne reviennent d’aucune zone à risque, etc. Tous ces appels réduisent le temps disponible pour traiter les cas sérieux. Il semble exister du côté des médecins un déficit d’information assez surprenant alors que ces informations sont nombreuses et faciles d’accès sur le site de la Direction générale de la santé.

Le public vous semble-t-il lui aussi toujours aussi inquiet ?

Oui, mais on ne peut pas lui en vouloir, même si cette panique n’est pas justifiée. Je rappellerais qu’actuellement, nous sommes en pleine épidémie de grippe et de bronchiolite. Un adulte qui tousse, qui a des courbatures, a très probablement une grippe. Un enfant qui a de la fièvre, une bronchiolite. Mais personne n’a peur de ces maladies.

Peut-être pouvez vous rappelerles signes de gravité d’une infection par Covid-19 ?

Il s’agit des signes de détresse respiratoire. La fièvre seule n’est pas un signe de gravité.

Si ce virus finalement n’est pas plus grave que la grippe, pourquoi toutes ces mesures de protection ? Tout simplement parce qu’on le découvre. On n’a effectivement pas la même conduite que pour la grippe. Mais ce serait bien que l’on tire quelques leçons de ce qu’il se passe actuellement et que l’on applique les mêmes règles de prévention pourles autres virus que le Covid-19.

Comment envisagez-vous les prochains jours, les prochaines semaines ?

L’épidémie devrait se poursuivre encore pendant 3 à 4 mois ; une excellente mesure me semblerait que l’hôpital se consacre aux cas graves – les plus rares. Tous les autres, autrement dit les patients qui ont de la fièvre, des courbatures… justifieront un arrêt de travail et resteront chez eux, le temps de se remettre.

Pensez-vous utile enfin de suspendre pendant cette période toutes les manifestations ?

Tout ce que je peux vous dire, c’est que ce type de décisions est très anxiogène. Dans notre région, la panique s’est vraiment emparée de la population après l’annonce de l’annulation de la dernière journée du Carnaval de Nice. Le lendemain, nous enregistrions un pic d’appels au 15 (plus de 2.000 !) ; tous ceux qui avaient participé la veille au Carnaval étaient terrorisés. Toute communication dans ce contexte de crise est hyper-sensible, et des décisions prises au bénéfice de la population se révèlent sources de panique collective. Il est essentiel dès lors d’accompagner ce type d’annonces d’informations capables d’apaiser les inquiétudes soulevées.