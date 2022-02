Un dentiste de la côte d'Azur refuse de soigner une patiente parce qu’elle n’est pas vaccinée, il est rappelé à l’ordre

"Mais si ça avait été plus grave", soupire-t-elle. Car la consultation a tourné court: "Le médecin m’a demandé si j’étais vaccinée, raconte-t-elle. Quand je lui ai répondu que non, il m’a dit qu’il n’allait pas s’exposer et qu’il refusait de me soigner".

Pas de distinction, c’est la règle

"On soigne des violeurs, des prisonniers... Mais parce que je ne suis pas vaccinée, moi je n’y ai pas droit", dénonce cette trentenaire azuréenne qui a écrit à l’Ordre et a même "tenté de déposer plainte". En vain. "Les gendarmes m’ont dit que le médecin était dans son droit, qu’il pouvait refuser de me soigner."

Ce qu’infirme le président de l’ordre départemental des chirurgiens-dentistes: "Nous soignons sans distinction les vaccinés et les non vaccinés. Même si nous sommes exposés à longueur de journée aux projections, nous n’exigeons pas de pass vaccinal de la part de nos patients. Ce sont les recommandations de nos instances nationales que nous appliquons", précise le président départemental des dentistes, Ludovic Barbry.

Quant au centre MGEN de Nice, il affirme pratiquer la même politique: "On accueille tout le monde sans distinction. C’est la règle", assure sa directrice qui précise l’avoir d’ailleurs rappelée au praticien incriminé.

Car l’incident dénoncé par Claire a bel et bien eu lieu: "Cela est arrivé une fois alors que nous recevons 300 patients par jour. Nous en sommes évidemment navrés. Le dentiste concerné a été recadré. Il en convient lui-même: il n’avait pas à demander de pass vaccinal à cette dame".

Cet incident aura au moins eu le mérite de rappeler la règle en matière d’accès aux soins.