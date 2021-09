Un collectif de 292 agents du CHPG, non-vaccinés, "ira jusqu’au bout"

Au total, selon ses créateurs, ils seraient 292 membres (1), tous non-vaccinés contre la Covid-19, et hors de toute affiliation syndicale. "Il y a des gens syndiqués parmi nous mais ils sont là en leur nom propre, tient à préciser Didier Barralis, administrateur du collectif et aide-soignant au CHPG. Il est important de ne pas avoir d’étiquette politique. On ne veut pas se disperser et encore moins que la direction de l’hôpital se sente agressée parce qu’on se serait associé à un groupe. Nous, on veut juste défendre une cause qui nous est juste."

"Contre cette injection"

Didier Barralis martèle d’emblée: "On n’est pas contre la vaccination, mais on est contre cette injection du vaccin contre la Covid-19. On ne voit pas l’intérêt car, même en étant vacciné, on peut toujours transmettre le virus." Comme divers syndicats du CHPG, le collectif prône le libre arbitre. "Cela devrait rester un choix personnalisé en fonction de sa balance bénéfice-risque et en aucun cas cela ne devrait être l’objet d’une obligation, respectant ainsi l’intégrité physique et les convictions de chacun."

Des autotests chaque semaine à leur frais?

Et ce n’est pas le vote du projet de loi, amendé et adouci hier soir (lire page précédente), qui fera bouger leur position initiale. "On ira jusqu’au bout", promet Didier Barralis. Quitte à être suspendu et, à terme, perdre son emploi. "Ces suspensions compromettront inévitablement la continuité et la qualité des soins, sans oublier le grand risque d’arrêts maladie pour épuisement professionnel des autres agents autorisés à travailler. Qui restera-t-il pour nous soigner dans de bonnes conditions?", poursuit le collectif.

Ses membres, pour pouvoir continuer de travail, soumettent une idée: "réaliser des autotests une fois par semaine, à nos frais, jusqu’à la sortie de cette crise sanitaire, ce qui vraisemblablement garantirait une sécurité plus élevée que la vaccination."

(1) Tous les corps de métiers sont représentés: infirmiers, aides-soignants, psychologues, kinés, médecins, agents de service, agents techniques etc.