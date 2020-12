Un cinquième restaurant fermé temporairement pour manquement "répété" aux règles sanitaires à Monaco

Après Le Quai des Artistes fin novembre, quatre autres établissements de Monaco avaient été sanctionnés pour manquement aux règles sanitaires à Noël : le Beef Bar, la Brasserie de Monaco, le Huit et Demi et le Planet Sushi du port Hercule.

A la lecture du Journal officiel de Monaco en date du 25 décembre, un autre établissement a également été sanctionné d'une fermeture de huit jours, à compter du 21 décembre.

Il s'agit de la Cantinetta Antiori, avenue Princesse-Grace.

"de par leur nature et leur répétitivité"

L'arrêté rappelle que des contrôleurs de la Division de Sécurité Sanitaire et Alimentaire, assisté des fonctionnaires de police, avaient dressé des procès verbaux "pour non-respect caractérisé des gestes barrières" lors de sept visites dans l'établissement en juin, août, septembre, octobre et novembre.

Le 27 novembre, l'inspection avait également conduit à une procès-verbal pour "non-respect de l'interdiction liée à l'ambiance musicale".

Dans le contexte sanitaire actuel "de circulation active du virus", et considérant que "de tels agissements, de par leur nature et leur répétitivité, sont de nature à porter atteinte de manière avérée à la salubrité, la tranquillité et la sécurité publiques ainsi qu'à la clientèle de cet établissement", le ministre d'Etat, Pierre Dartout, a donc ordonné la fermeture administrative temporaire de l'établissement.