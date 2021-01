Un cas avéré d'infection au coronavirus avec deux variants différents au Brésil

Un groupe de scientifiques brésiliens a détecté des cas de co-infection simultanée avec deux variants différents du coronavirus chez la même personne, selon une étude publiée ce jeudi, alors que dans le monde, la Covid-19 a fait au moins 2,17 millions de morts et contaminé plus de 100,8 millions de personnes, selon un bilan établi par l'AFP jeudi.

Son variant apparu en Grande-Bretagne s'est étendu à 70 pays et le variant sud-africain à 31 pays, selon l'OMS.

L'enquête, dont faisait partie le Laboratoire national de calcul scientifique, lié au ministère de la Science et de la Technologie du Brésil, a révélé la possibilité qu'une personne puisse être infectée par différentes mutations du SRAS-CoV-2 en même temps.

Cette découverte provient de l'étude génétique d'échantillons de 92 patients dans l'État de Rio Grande do Sul, dans le sud du Brésil. Ce mercredi, le pays comptait 220.000 décès et environ neuf millions de cas de coronavirus, selon un décompte officiel.

mélange de génomes de différentes variantes

Dans au moins deux de ces échantillons, il y avait des cas de co-infection avec différentes lignées du pathogène, l'un d'entre eux appelé E484K , la variante initialement trouvée en Afrique du Sud .

Ces deux patients co-infectés "présentaient des symptômes légers à modérés de la Covid-19 et se sont rétablis sans hospitalisation" en novembre dernier, ont souligné les chercheurs dans un communiqué.

Cependant, les scientifiques affirment que ce type de co-infection simultanée est "préoccupant" car il mélange des génomes de différentes variantes qui, à terme, pourraient entraîner une évolution du virus.

L'étude a également identifié qu'à Rio Grande do Sul, le cinquième État brésilien avec le plus de cas, avec 536.746 infectés et 10.512 décès, il existe "cinq variantes différentes" du coronavirus., l'un d'eux étant nouveau et appelé VUI-NP13L .

Les chercheurs ont aussi confirmé la diffusion généralisée dans cette région, limitrophe de l'Argentine et de l'Uruguay, du variant sud-africain, déjà découvert le mois dernier à Rio de Janeiro. Le E484K fait partie d'un groupe de variantes du SRAS-CoV-2 qui ont été associées à une augmentation des infections, car il semble augmenter le lien entre la protéine de pointe du virus et le récepteur, affectant ainsi les anticorps neutralisants.

"C'est inquiétant, car on sait que cette mutation peut être associée à une fuite d'anticorps formés contre d'autres variantes du virus", a analysé le professeur Fernando Spilki, du laboratoire de microbiologie moléculaire de l'Université Feevale, qui a également participé à la recherche. Pour Spilki, la propagation de l'E484K est "une preuve supplémentaire que ces nouvelles variantes peuvent causer des problèmes même chez les personnes qui ont une immunité antérieure".

Le variant amazonien dans huit pays

Enfin, le Brésil attend également l'évolution de la nouvelle variante détectée dans l'état d'Amazonas, en prois à une explosion des infections provoquante la saturation des hôpitaux qui manquent de bouteilles d'oxygène pour les patients en réa.

La variante amazonienne a été identifiée au début du mois par les autorités japonaises après l'analyse effectuée sur quatre voyageurs de ce pays qui ont traversé l'Amazonie et a ensuite été confirmée par la Fondation Oswaldo Cruz (Fiocruz), un centre de recherche médicale de premier plan en Amérique latine.

Selon l'Organisation mondiale de la santé, des cas de cette variante détectés en Amazonie ont déjà été enregistrés dans huit pays.