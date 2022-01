Un autotest peut-il permettre d'obtenir un certificat de rétablissement de la Covid-19?

Bonjour Mélanie,

Non, un autotest ne vous permet pas d'obtenir un certificat de rétablissement de la Covid-19. Pour l'obtenir, vous devez forcément avoir un test RT-PCR ou antigénique positif datant de plus de 11 jours et de moins de 4 mois.

C'est cette "preuve" qui vous permettra d'obtenir votre certificat de rétablissement. Pour le récupérer, vous devez vous rendre sur la plateforme SI-DEP grâce au lien envoyé par e-mail et/ou par SMS, soit directement en version papier auprès d’un laboratoire de biologie médicale ou d’un professionnel de santé habilité à réaliser des tests.

Il est ensuite possible, soit de conserver la version papier, soit d’intégrer le certificat de rétablissement dans le "Carnet" de l’application TousAntiCovid en scannant le QR code ou en l’important directement depuis la plateforme SI-DEP via le lien dédié.

Cordialement.