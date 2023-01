Un an après le scandale Orpea: "rien n’a évolué, c’est même pire"

Le temps - et les scandales à répétition - ne semblent rien faire à l’affaire.

"Il n’y a pas d’amélioration du tout. Rien n’a évolué. Nos conditions se sont même dégradées!", évalue, limite désabusée, Nathalie Blasco, aide médico-psychologique aux Rives d’Esterel, Ehpad siglé Korian de Fréjus.

Un constat qu’elle étend à une majorité d’établissements privés varois, forte de ses "antennes" de déléguée syndicale centrale CGT.

Mobilisation "compliquée"

"Il y a beaucoup de turnover et de démissions au sein du personnel. On rajoute des charges de travail et l’épuisement menace... Du coup les intérimaires posent leurs conditions. Ils prennent la direction en otage et ce sont les salariés qui sont lésés et priés de s’adapter à eux", relève-t-elle.

La solution de la "réorganisation" préconisée par le président Macron lors de ses vœux aux personnels de la Santé n’a pas fait son effet.

"Quand on manque de bras, on manque de bras!, s’agace Mme Blasco. Les employeurs attendent des fonds publics pour embaucher. Ils estiment qu’ils n’ont déjà pas assez d’argent pour financer le Ségur de la santé... L’issue serait la mobilisation, mais c’est compliqué pour ce type de personnels...", reconnaît la professionnelle.

Une grève a pourtant bien eu lieu durant une semaine début novembre aux Rives d’Esterel pour gagner des renforts.

"Nous avons obtenu un ASH (agent de services hospitaliers en charge de l’entretien, nettoyage des chambres, etc. Ndlr) en temps partiel. Un poste d’aide soignant par équipe également, mais sous condition du taux d’occupation. Il faut dépasser le seuil des 85 résidents. Et à trois près, nous ne l’avons pas pour l’instant!", se désole la représentante syndicale.

Des ratios largement dépassés

Bien souvent les groupes établissent leur propre ratio "personnel par résident" tout en ayant bien du mal à le respecter. Ainsi pour cet établissement varois, s’il y a bien un ASH pour vingt chambres, dans cet autre Ehpad du même groupe l’on passe à un ASH pour trente-cinq chambres! Idem pour le quota "une infirmière pour trente-cinq résidents" normalement en vigueur, mais impossible à respecter faute de postes pourvus.

"Nous avons l’impression qu’il n’y a pas d’écoute, ni du gouvernement ni de l’employeur. Nous demandons juste des conditions de travail dignes...", conclut Nathalie Blasco avant de poursuivre sa réunion "Santé privée" organisée ce mardi par la commission exécutive de l’Union fédérale CGT, justement pour faire "bouger les choses".