Traitement approuvé, campagne de vaccinations programmée, record de cas aux Etats-Unis… On fait le point sur la pandémie de coronavirus dans le monde ce dimanche

Le traitement est considéré comme plus efficace pendant la phase initiale de l'infection, quand les anticorps ont encore une chance de maîtriser l'envahisseur, et non pendant la deuxième phase du Covid-19, quand le danger n'est plus le virus lui-même mais la surréaction du système immunitaire qui s'attaque aux poumons et à d'autres organes.

Celui de Regeneron est le deuxième traitement aux anticorps synthétiques à recevoir une "autorisation pour une utilisation en urgence" (EUA) de la FDA. Une thérapie similaire développée par le laboratoire américain Eli Lilly avait déjà obtenu ce statut le 9 novembre.

Regeneron a déjà conclu plusieurs contrats avec le gouvernement américain, dont un à 450 millions de dollars, pour fabriquer des doses à grande échelle aux Etats-Unis. Le gouvernement a aussi annoncé fin octobre l'achat de 300.000 doses du traitement de Lilly pour 375 millions de dollars, soit 1.250 dollars la dose.

L'autorisation accordée à Regeneron s'ajoute aux bonnes nouvelles sur le front des vaccins, avec des taux d'efficacité de l'ordre de 95% pour ceux développés par les laboratoires Pfizer/BioNTech et Moderna.

"Vaccination sans précédent"