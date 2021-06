Tout ce qu'il faut savoir sur le pass sanitaire disponible d’ici le 5 juillet à Monaco

QR Code : pour qui et comment l'obtenir ?

Alors que le QR Code ne sera disponible que dans une dizaine de jours, différents cas de figure se présentent, que l’on soit déjà vacciné ou non, que l’on ait déjà contracté la covid ou que l’on réalise simplement un test PCR.

Les personnes vaccinées après le 5 juillet

C’est le plus simple. Les personnes qui se feront vacciner après le 5 juillet seront invitées à se rendre dans un centre de vaccination.

Sur place, elles devront remplir la fiche de renseignement. C’est là qu’elles devront préciser si elles veulent bénéficier de la conversion de leur pass monégasque en pass européen pour pouvoir voyager dans l’Union Européenne. Une simple case sera à cocher.

Après l’injection, elles recevront immédiatement leur attestation de vaccination papier ainsi que leur pass sanitaire.

Les personnes réalisant un test PCR à partir 5 juillet

Les personnes qui devront réaliser un test PCR avant le 5 juillet devront se rendre dans un centre de test et remplir également leur fiche de renseignement.

Elles seront prévenues par SMS que leur résultat et leur pass sont disponibles au téléchargement. Pas vraiment de bouleversement. Le processus est identique à celui utilisé pour les résultats des tests PCR avant la mise en place du pass sanitaire.

Les personnes rétablies

Sont considérées comme rétablies, les personnes ayant eu un test positif de plus de 15 jours et de moins de 6 mois. Pour elles, pas besoin de se rendre dans un centre de vaccination pour obtenir leur pass sanitaire. Elles doivent simplement renseigner un formulaire en ligne (onglet « demander son certificat de rétablissement ») pour faire une demande de pass monégasque ou européen sur le site www.covid19.mc.

La demande est ensuite contrôlée et traitée par le centre de vaccination. Si elle est jugée conforme, les personnes concernées recevront leur pass sanitaire par mail à partir du 5 juillet.

Pour ceux qui ne seraient pas à l’aise avec le numérique, un guichet sera également installé à l’Auditorium Rainier III (voir encadré) pour un retrait papier de l’attestation.

Les personnes vaccinées avant le 5 juillet

Elles sont près de 20.000 à ce jour et ont reçu un document papier sans QR Code lors de leurs première et deuxième injections.

« Nous avons conscience qu’il faudra répondre très rapidement à leurs attentes », précise Didier Gamerdinger, conseiller de gouvernement ministre des Affaires sociales et la Santé.

Dès aujourd’hui, « deux équipes de 12 personnes seront mobilisées tous les jours de 8 h à 20 h - samedi et dimanche compris - pour prendre en compte et traiter les demandes qui arriveront jusqu’à nous ».

Ceux qui ont été vaccinés en Principauté (salariés français inclus) devront se rendre sur le site www.covid19.mc et cliquer sur l’onglet « Demander son certificat de vaccination ».

Pour éviter les tentatives de fraude, il sera demandé à la personne vaccinée de mentionner sa date de vaccination et le numéro du lot du vaccin sur le formulaire en ligne. « Ces informations figurent sur le document papier qui a été remis lors de la vaccination. Il sera ensuite demandé à la personne concernée si elle veut bénéficier du seul pass monégasque ou du pass valable dans l’ensemble de l’Union européenne. »



Le QR Code lui sera ensuite envoyé par mail. « Si les demandes nous parviennent dès à présent, nous sommes en capacité de traiter les 20 000 demandes pour le 5 juillet », assure Didier Gamerdinger.