Tout ce qu'il faut savoir si un cas de Covid se déclare dans une école à Monaco

Lycée Albert-1er: des tests PCR sur place si nécessaire

La crise sanitaire sera encore au cœur de cette année scolaire. Hier, partout le respect des consignes sanitaires a été rappelé, ainsi qu’au personnel enseignant et non enseignant.

Au lycée Albert-1er, le proviseur Pierre Cellario a longuement rappelé aux élèves hier matin la nécessité de respecter les principales règles en vigueur comme le port du masque, le lavage des mains et la distanciation sociale, pas toujours évidente pour des adolescents.

"Au sein de l’établissement, nous avons aussi mis du gel hydroalcoolique à disposition et toutes les portes resteront ouvertes, même pendant les cours. Ce ne serait pas possible avec le brassage de nettoyer à chaque fois la poignée. Pour aérer les classes, les fenêtres resteront ouvertes en permanence, cet hiver elles le seront aux intercours. Au self, on applique la distanciation physique, les jauges par table sont réduites, les élèves sont assis en quinconce mais il n’y a pas de plexiglas entre eux. Nous reprenons ainsi les règles qui ont fonctionné l’année dernière car nous n’avions fermé aucune classe". Enfin, ajoute Pierre Cellario, "nous pratiquerons si nécessaire des tests PCR dès qu’un cas de Covid est déclaré dans une classe: les élèves et le personnel seront testés sur place."