"Tous nous l’ont conseillé", on vous raconte le parcours d'une famille venue vacciner ses enfants à Nice

"Ça pique!" Alexandre, 9 ans, pousse cette exclamation en quittant le box de vaccination, main droite posée sur son épaule gauche. En vrai, il en rigole, Alexandre. "Ça a fait « pif" », s’amuse cet élève de CM1, en mimant le geste du médecin insérant l’aiguille. "Une grosse piqure de moustique", conclut son père Jean-Marie, 56 ans. Centre de vaccination de Nice, Palais des Expositions, ce jeudi à 16h30. Deux enfants viennent se faire vacciner. Deux frères: Alexandre, donc, et son aîné Nathan, 10 ans et demi. Ils ouvrent le bal de la vaccination pour les 5-11 ans à Nice. Sur la Côte d’Azur, c’est Grasse qui a donné le coup d’envoi, mercredi, avec dix injections. Vacciner leurs enfants? Amélie et Jean-Marie n’étaient pas chauds, il y a quelques mois encore. "On se disait que cette épidémie allait se calmer. Et on voit que ça revient." Depuis, ce couple établi à Nice-Est a levé ses dernières hésitations. Pharmacien, médecins, experts: "Tous nous l’ont conseillé". "Tous de santé fragile"

Amélie accompagne son fils Alexandre, 9 ans, pour sa première injection au centre de vaccination de Nice. Photo Eric Ottino.

Et pour cause: tous les quatre sont "de santé fragile". "Notre famille a un gros terrain asthmatique, explique Amélie, 38 ans. Mon mari a des problèmes de santé importants. Et nous allons souvent voir une arrière-grand-mère de 92 ans. On ne sait pas ce que le Covid peut nous faire. On ne prendra pas ce risque!" Amélie et Jean-Marie ont consulté leurs enfants. Feu vert. Ils ont donc pris rendez-vous via la plateforme vaccinationcovid19nice. À leur arrivée au Palais des Expos, quelques formulaires à remplir. Classique. Ils sont ensuite orientés à l’étage, séparés des adultes vaccinés au rez-de-chaussée. Là-haut, un médecin les questionne avec bienveillance. "C’est une décision que vous avez pris en famille?" "Voulez-vous être dans le même box?" Une recommandation pour la route: "Il faudra continuer à faire attention..." Puis direction le box. Sapins, jouets et dessin animé

Des jouets permettent aux enfants de patienter durant le quart d’heure d’observation. Photo Eric Ottino.

Les agents de la Métropole Nice Côte d’Azur ont disposé des sapins, des cadeaux, pour égayer l’entrée de la cabine où est affiché "Pfizer pédiatrique". À l’intérieur, la praticienne se montre tout aussi douce que la précédente - "Mon p’tit chéri". Amélie accompagne Alexandre. L’écran qui diffuse Tom & Jerry achève de le mettre en confiance. Et hop! Vacciné. Nathan l’imite dans la foulée. Plus qu’un quart d’heure à attendre. Le temps d’observation. Chouette: des jouets attendent les deux frangins. Dehors, ce sera la récompense: un tour d’auto-tamponneuse à la fête foraine. Alexandre et Nathan ont déjà rendez-vous pour la deuxième injection, dans trois semaines. Ils ne devront pas baisser la garde pour autant, soupirent leurs parents. "Mais si tout le monde fait comme nous, peut-être qu’on arrivera à avoir une vie normale plus rapidement?"

Les agents de la Métropole remettent aux enfants leur certificat de vaccination. Photo Eric Ottino.