Tests antigéniques à Monaco, mode d’emploi

Asymptomatique ou fébrile, avez-vous la Covid-19 ? Un prélèvement nasopharyngé et le résultat tombe en quelques minutes : c’est ce que permettent les tests antigéniques pratiqués depuis une semaine à Monaco.

Des tests possibles actuellement, sur rendez-vous, dans huit officines (1), mais aussi auprès de professionnels de la santé.

Le prix? 34,49 euros, remboursés à 100% par les Caisses sociales monégasques. Un tarif fixé par la décision ministérielle du 11 novembre dernier.

Résultat sur le smartphone

"Nous faisons six à huit tests par jours", explique Antonio Sillari. Mais le pharmacien à la tête de l’officine de Fontvieille sait que la demande va monter en puissance. Avec les Trod (25 euros non remboursés), il en est déjà à plus de 3.000 tests sur quelques mois.

Une prise de rendez-vous via le site de la pharmacie ou sur appel téléphonique est possible. Les pharmaciens pratiquant le test ont reçu une heure de formation au centre de dépistage de l’Espace Léo-Ferré.

Elisa, salariée de la pharmacie de Fontvieille, installe la personne sur un fauteuil. Elle est gantée, masquée, coiffée d’une charlotte et porte une blouse protectrice. Elle dispose d’un kit avec écouvillon, pipette et réactif qui va chercher les protéines du virus. Le résultat peut être disponible directement sur le smartphone du client. Il est également transmis à la direction des Affaires sanitaires et sociales (Dass).

Selon les situations face au virus, les professionnels de santé peuvent proposer de pratiquer trois types de tests: un PCR (virologique), un test antigénique ou un Trod (sérologique). Cette dernière technique est particulièrement recommandée pour les asymptomatiques qui ne sont pas "cas contacts" ou pour les personnes de moins de 65 ans, qui ne présentent pas de facteurs à risques, fébriles depuis quatre jours maximum.

Les résultats peuvent donner lieu à un complément d’analyse par PCR.

A l’aéroport de Nice également

Les tests antigéniques, pour leur part, sont rapides et permettent de savoir si une personne est ou non infectée par le coronavirus. C’est pourquoi ils sont maintenant très souvent réclamés aux personnes qui voyagent par avion.

Bon à savoir : des tests antigéniques sont également proposés au Terminal 2 de l’aéroport de Nice, gratuitement et sans rendez-vous, à toute personne détentrice d’un billet d’avion.

(1) Pharmacie de l’Annonciade, Pharmacie de l’Estoril, Pharmacie de Fontvieille, Pharmacie Internationale, Pharmacie du Jardin Exotique, Pharmacie des Moulins, Pharmacie de Monte-Carlo, Pharmacie Wehrel.