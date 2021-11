Télétravail, masque, test PCR... Monaco renforce son dispositif sanitaire dès lundi, voici les premières annonces

Plus d'une centaine de nouveaux cas positifs à la Covid-19 ont été révélés ces trois derniers jours à Monaco.

Un record a même été atteint mardi avec 45 cas révélés sur une seule et même journée. Une première depuis l'arrivée du virus en mars 2020.

Sans surprise, le gouvernement monégasque a donc convoqué la presse ce vendredi (conférence en cours) pour annoncer de nouvelles dispositions sanitaires pour contrer la 5e vague qui traverse l'Europe.

Dès ce samedi 27 novembre, le port du masque redevient ainsi obligatoire en extérieur "en tout temps et partout sur le territoire de la Principauté".

Voici ce qui va changer à partir du lundi 29 novembre et en vigueur jusqu'au 20 décembre minimum :

Télétravail et test PCR

- La validité des tests PCR passe de 72h à 24h (comme en France).

- Le travail à distance est "très fortement recommandé dans les secteurs privés et publics"

Bars, restaurants et spectacles

- Tout le monde devra présenter son pass sanitaire pour consommer à l'intérieur et en terrasse, y compris les 16-18 ans.

- Le pass sanitaire est exigé pour accéder aux salles de spectacle et congrès "dès qu'il y a plus de 300 personnes". Sont notamment concernés l'Opéra, le Théâtre Princesse-Grace et les salles du Grimaldi Forum.

- Suspension des cocktails debout et de toutes consommations debout dans les bars et restaurants Suspension des activités de danse et de karaoké

écoles et pratique sportive

- Le port du masque est obligatoire pour la pratique sportive en intérieur (sauf pour les compétitions) et pour le sport scolaire

- Les cours de natation scolaire sont suspendus.

- La pratique des sports de combat et de contact est suspendue.