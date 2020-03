Télétravail, arrêt de travail, chômage partiel... comment s'organiser en famille et en entreprise face au coronavirus?

Pour pouvoir bénéficier du dispositif, le télétravail ne doit pas être possible.

L'arrêt sera délivré pour une durée de 14 jours calendaires, à compter de la date de début de l'arrêt. Les employés ne seront pas indemnisés automatiquement, le dossier doit être complet. Une fois validé, le salarié percevra les indemnités journalières et, le cas échéant, le complément de salaire de son employeur dès le premier jour d'arrêt (sans délai de carence).

Si vous êtes non-salarié (travailleur indépendant ou exploitant agricole), vous devez déclarer directement votre arrêt sur la page ameli.fr (mentionnée plus haut, Ndlr).

Service de garde pour le personnel soignant

Pour que tous les soignants puissent se rendre dans les hôpitaux, Emmanuel Macron a annoncé qu'un "service de garde sera mis en place région par région" pour que les personnels "indispensables à la gestion de la crise sanitaire" puissent "faire garder leurs enfants et continuer d'aller au travail".

Mais il n'est pas dit que le dispositif soit opérationnel dès lundi.

Pour les autres parents, il est préférable ne pas laisser la garde des enfants aux grands-parents, qui peuvent être plus vulnérables au virus. C'est d'ailleurs pour préserver au mieux ces personnes, que les écoles seront fermées à partir de lundi.

Le télétravail, que dit la loi?

Le président a également demandé aux entreprises de "faire travailler leurs salariés à distance", "quand c’est possible". Il a affirmé que "L'État prendra en charge l'indemnisation des salariés contraints de rester chez eux", s'engageant à protéger les salariés et les entreprises "quoiqu'il en coûte".

Votre employeur se doit d'assurer la sécurité et protéger la santé physique et mental de ses salariés. Le télétravail peut donc vous être imposé par ce dernier, même si, c'est certain, travailler avec des enfants, de surcroît en bas âge à la maison, n'a rien de facile.

L'article L1222-11 du Code du travail prévoit la mise en place du télétravail "en cas de circonstances exceptionnelles, notamment de menace d’épidémie, ou en cas de force majeure".

Le salarié ne peut pas refuser le télétravail puisqu'il s'agit d'un aménagement du poste de travail et ne peut donc pas non plus se rendre dans les locaux de l'entreprise, car "il incombe à chaque travailleur de prendre soin (…) de sa santé et de sa sécurité ainsi que de celles des autres personnes concernées par ses actes ou ses omissions au travail".

Les congés payés

Si l'entreprise est d'accord, vous pouvez également prendre vos congés payés. Par ailleurs, votre employeur peut aussi vous demander de changer les dates de ceux que vous aviez déjà posés.

Mais cependant, personne ne peut vous imposer de poser des congés, si cela n'a pas été fait.

Le chômage partiel