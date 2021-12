Taux d'incidence record, plan blanc pour les hôpitaux... 4 graphiques pour mesurer la puissance de la 5e vague de Covid dans les Alpes-Maritimes

La circulation du virus dans le département très au-dessus de la moyenne française

Si l'on considère que le creux de la quatrième vague a eu lieu autour du 13 octobre (le taux d'incidence, bien qu'au-dessus du seuil d'alerte, était alors redescendu à 60,5 dans le département des Alpes-Maritimes), on est en droit de se demander quand s'arrêtera la déferlante de la cinquième.

Le taux d'incidence, c'est-à-dire le nombre de cas positifs pour 100.000 habitants, ne cesse d'augmenter depuis, atteignant le seuil impressionnant de 500 le 3 décembre, avant d'être mesuré, une semaine plus tard, à 716,4. Un niveau jamais atteint depuis le tout début de l'épidémie en mars 2020, selon les chiffres officiels de Santé Publique France.

Plus inquiétant encore, alors que ce taux, à l'échelle locale, était quasiment au niveau de la moyenne française le 28 octobre, six semaines plus tard le 06 est largement au-dessus des nombres hexagonaux (503,4 cas pour 100.000 au 10 décembre). De plus, l'arrivée du variant Omicron a changé la donne: son impact risque de se faire sentir "dans les semaines qui viennent", a alerté, lundi 8 décembre, le Conseil scientifique. Le pic de la cinquième vague semble donc loin d'être atteint.

Le taux de positivité s'est, lui aussi, envolé dans le département des Alpes-Maritimes, puisqu'il était de 7,07 au 10 décembre, soit pas très loin du pic de la quatrième vague fin juillet (8,2), mais moins que celui de la deuxième vague d'octobre 2020 (15,9).