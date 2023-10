Surcoûts, étapes de construction, déménagement, parkings... Céline Caron-Dagioni, ministre de l’Équipement fait le point sur le chantier du nouveau CHPG à Monaco

Avec l’îlot Charles-III, c’est sans nul doute le chantier public le plus conséquent et complexe de la Principauté. Amorcés en 2015, les travaux du nouveau CHPG vont devenir de plus en plus visibles. De plus en plus concrets. Après le dévoiement de l’avenue Pasteur, la construction de l’ouvrage d’art de soutènement, de l’infrastructure et des parkings, place désormais à la superstructure. Dès le mois de novembre, à raison d’un étage par mois, deux ailes sur quatre vont apparaître aux yeux de tous.

C’est là où seront transférées 75% des activités hospitalières, là où les premiers patients seront accueillis dès 2026. Pour Monaco-Matin, Céline Caron-Dagioni, conseiller de gouvernement-ministre de l’Équipement, de l’Environnement et de l’Urbanisme a accepté de faire un point sur le chantier, tant sur le phasage que sur la livraison des équipements. Elle confirme, également, que le projet a dépassé la barre symbolique de 1 milliard d’euros de budget, soit un surcoût de 527 millions d’euros. Elle en explique ici les raisons, tout comme celles des cinq années de retard.

Le prince Albert II a visité ce lundi des locaux témoins du nouveau CHPG. Qu’a-t-il pu voir?

Des prototypes de pièces lui ont été présentés sur une surface de 300 m²: le hall de réception, des chambres standard et mixte, le bloc opératoire, une zone d’accueil pour les admissions, une salle de consultations, une autre de préparation de soins. C’est une façon de se mettre en situation réelle, de tester différents matériaux avant de passer définitivement commande des lots techniques d’ici fin 2023. Cela permet au futur utilisateur de s’approprier les matériaux pendant quatre mois et de nous faire des retours. C’est une phase très importante de la phase 1.

D’ailleurs, après la construction des fondations et parkings en infrastructure, cette phase 1 va apparaître aux yeux de tous?

Nous en sommes au niveau du socle. Dès novembre, nous attaquerons la superstructure et l’hôpital montera de dix étages à raison d’un étage par mois.

Dès que l’entreprise de gros œuvre achèvera deux niveaux et passera à la construction de celui du dessus, les entreprises de second œuvre investiront les lieux pour l’électricité, la plomberie etc... Cet ordonnancement des tâches est indispensable. Un parking et deux ailes sur quatre seront construits durant cette phase 1 - soit 230 chambres sur les 400 que comptera l’hôpital à terme - et livrés en octobre 2025. Le CHPG prendra alors possession des lieux en vue d’y transférer 75% des services hospitaliers. Les premiers patients seront accueillis au deuxième trimestre 2026.

"Une phase cruciale pour assurer le flux des patients sans qu’ils n’aient à sortir dans la rue"

Quelles activités hospitalières?

Les urgences, l’imagerie médicale, les blocs opératoires, les plateaux techniques, l’hémodialyse. Il ne restera, dans l’actuel CHPG, que la polyclinique, la tour maternité et le pavillon Louis-II.

Une passerelle fera-t-elle le lien entre l’ancien et le nouveau CHPG?

La passerelle Tamaris sera étendue pour relier les deux entités durant la phase II. C’est une phase cruciale pour assurer le flux des patients sans qu’ils n’aient à sortir dans la rue.

Combien de places de parking seront construites à terme?

Au total, 630 emplacements pour les véhicules légers, 160 places pour les deux-roues et 40 vélos MonaBike seront proposés aux patients et salariés du CHPG.

Une grande partie (520 places voitures et 65 pour les deux-roues) sera livrée en octobre 2025 dans le cadre de la phase 1. Nous cherchons des pistes pour les livrer durant le second semestre 2024, en même que la livraison du parking des Salines avec ses 1820 places et des stationnements en quantité pour les deux-roues. Cela améliorera la desserte, d’autant qu’un ascenseur reliera ce parking au CHPG.

"Cela fait partie des modifications du projet initial qui ne possédait que trois ailes"

En quoi consistera la seconde phase?

La seconde phase s’étalera entre 2027 et 2032. Cela consistera, d’abord, à détruire les anciens locaux du CHPG de façon à pouvoir étendre le projet. À son achèvement, le service de psychiatrie, aujourd’hui situé dans le Pavillon Louis-II, s’installera dans la quatrième aile. Cela fait partie des modifications du projet initial qui ne possédait que trois ailes. Le gouvernement avait, en effet, estimé que ce service avait tout aussi besoin que les autres services du CHPG de se projeter dans ce nouveau projet en tenant compte des évolutions des pathologies et des soins prodigués aux patients.

Ce qui explique une partie du surcoût. En 2012, le projet était estimé à 586 M€ et n’a cessé d’augmenter depuis. En avril, votre homologue à la Santé Christophe Robino avait déclaré que le budget dépasserait 1,5 milliard d’euros. A combien se chiffre la dernière estimation?

À 1,113 milliard d’euros.

Comment expliquer ce différentiel de 527 millions d’euros?

Une part importante - 246,4 millions d’euros - concerne l’actualisation à l’euro constant. Quand l’État a un projet, entre les estimations du début de projet et le moment où l’on dépense l’argent, il faut tenir compte de l’évolution des indices de construction et d’inflation. Rien que sur l’année 2023, c’est chiffré à 109 millions d’euros. Les évolutions de programme, elles, représentent 152 millions d’euros, dont 57 millions d’euros pour la quatrième aile de psychiatrie.

Enfin, les aléas, liés aux résultats des appels d’offres, représentent 128,8 millions d’euros.

"On doit rester extrêmement prudent"

Ce chantier est-il l’un des plus complexes que porte votre Département?

L’ensemble des projets d’équipements publics que nous portons aujourd’hui sont d’une extrême complexité. C’est un peu le principe des poupées russes : on imbrique des fonctionnalités dans un objet à remplir, le tout dans des environnements contraints. Le nouveau CHPG n’est pas le plus complexe mais le premier des plus complexes. C’est avec lui que nous sommes passés dans l’ère des grands projets, dont les délais d’achèvement sont de 10 à 15 ans avec des phases et, surtout, un impératif de ne pas couper la circulation. Le fait de construire en site occupé impose une gymnastique complexe pour les entrepreneurs. Pour le nouvel hôpital, on a construit un ouvrage d’art et déménagé l’avenue Pasteur.

Un contexte qui a provoqué cinq années de retard...

Il existe plusieurs facteurs, notamment la sous-estimation de la construction d’un ouvrage d’art en site occupé et le dévoiement d’une route sans la couper. Il était hors de question de couper les accès à l’hôpital. Cette phase a été extrêmement complexe. L’entreprise choisie n’était pas assez capée pour gérer cela donc Vinci est arrivé en cours de chantier, en soutien, pour apporter certaines compétences. Nous avons aussi rencontré des aléas d’ordre géologique sur le terrain. D’ailleurs, à son démarrage, le centre Rainier-III avait connu des difficultés similaires. On doit rester extrêmement prudent. Les résultats de géotechnique, des sondages, doivent prédominer sur l’annonce politique.

"Chacun est dans son rôle. C’est le jeu et je le respecte"

Construire en site occupé provoque inévitablement des nuisances sonores et de poussière pour les salariés et patients du CHPG. Comment les limiter au maximum?

Nous y sommes extrêmement sensibles. Cette précaution a été prise dès le départ avec des communications, des réunions de riverains. Avant même le démarrage des excavations, tout le CHPG a été équipé d’une double peau, c’est-à-dire de doubles-fenêtres avec des systèmes de traitement de l’air pour éviter que les particules ne pénètrent à l’intérieur. Cette question se pose aujourd’hui avec les travaux du Bel Air. On a installé des capteurs dans l’hôpital permettant de créer des seuils d’alerte et d’arrêter les entreprises si besoin. Sur le chantier du nouveau CHPG, toutes les premières phases ont été opérées avec une sorte de chapeau couvrant le trou, afin de limiter le bruit et autres nuisances. Jusqu’à présent, cela a été assez efficace. Des travaux sont également faits dans une certaine mesure vibratoire pour ne pas perturber le fonctionnement de l’hôpital. Ce qui reste la priorité.

Le Conseil national a annoncé qu’il serait offensif sur la question de la mobilité lors des séances publiques du budget rectificatif 2023. Vous attendez-vous à des débats houleux et à être personnellement malmenée?

Chacun est dans son rôle. C’est le jeu et je le respecte. Durant les commissions plénières d’étude, durant la moitié du temps qui m’a été alloué, j’ai répondu en cascade aux questions des élus. En séance publique, je le referai, toujours dans le respect des institutions et des élus. Beaucoup de sujets sur la mobilité sont interministériels, on est une équipe.