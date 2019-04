Stress, troubles du sommeil, douleurs... 10 maux à soigner grâces aux propriétés des pierres

A chaque situation de vie que l’on rencontre correspond une pierre qui peut nous accompagner. C’est, en somme, le message que tente de faire passer Marie Isnard, thérapeute, enseignante et conférencière, à l’occasion de la 19e édition du salon des Minéraux, à Menton.

Sur son stand trônent toutes sortes de pierres de formes, de tailles et de couleurs différentes. Un véritable arc-en-ciel. En un coup d’œil, Marie Isnard arrive à transpercer votre âme. "Vous, vous travaillez dans le médical", lance-t-elle, sans le savoir, à un curieux venu écouter sa conférence. Interloqué, il confirme être ostéopathe.

Marie Isnard a de l’intuition. Elle sent la créativité qui sommeille en une retraitée, le manque d’assurance d’un jeune en début de carrière ou encore les migraines d’une mère de famille. Tous ces petits maux qui viennent bousculer la vie.

Son truc à elle, pour amortir les chocs, c’est l’énergie des pierres. Leurs couleurs, leurs cristaux, leur dureté, leur principe de formation et d’extraction, leur procurent des propriétés qui vont entrer en résonance avec le corps humain.

Alors quelle pierre choisir en cas de douleurs musculaires, de manque de sommeil, de problèmes alimentaires? Marie Isnard livre quelques pistes pour retrouver l’équilibre.

1. Le stress

"La meilleure des pierres pour soigner les problèmes de stress, c’est l’améthyste", assure la thérapeute. De couleur mauve, elle aide à se détendre pour apporter un sommeil réparateur. Une autre pierre est aussi conseillée pour lutter contre le stress: la charoïte. Elle apaise, notamment les personnes sujettes aux cauchemars. "Elle permet de se détendre et de comprendre pourquoi on fait ces cauchemars."

2. Les troubles du sommeil

Intimement liés au stress, les troubles du sommeil peuvent être accompagnés par le quartz rose. "Il détend, apaise, et enveloppe pour amener le sommeil. Il est recommandé pour les enfants."

Et Marie Isnard d’ajouter: "Il y a une pierre qui est particulièrement efficace pour atténuer la fatigue en lien avec les troubles du sommeil et le stress, c’est le jaspe rouge. Il nourrit le corps et lui redonne de l’énergie." La pierre n’est pas à porter sur soi mais plutôt à placer sous le lit, au niveau du buste.

3. Les migraines oculaires

Grand trouble des temps modernes, les migraines oculaires peuvent affecter ceux qui passent leurs journées devant les écrans. Pour soulager le nerf optique et lisser les migraines, il faut opter une pierre nommée lapis lazulis.

4. Douleurs musculaires et articulaires

La malachite est une pierre aux propriétés anti-inflammatoire. "Elle limite la douleur et est aussi recommandée pour les problèmes psychomoteurs. Elle devient poreuse et couleur verte moins intense lorsqu’elle a agi. C’est comme ça qu’on sait que ça a fonctionné."

5. La confiance en soi

"Souvent, les gens n’osent pas en raison de leurs croyances familiales qui les limitent", pose Marie Isnard. Pour retrouver le courage d’agir, il faut se tourner vers la citrine. "Elle ramène le yang - le côté masculin qu’il y a en chacun de nous - pour retrouver le courage de passer à l’action."

6. L’équilibre émotionnel

L’aigue marine permet de "lâcher les dépendances et aide à pleurer. Elle peut être, par exemple, efficace chez les enfants qui se font bousculer à l’école et n’arrive pas à trouver leur place au sein d’un groupe."

7. L’alimentation

Ici, il faudra distinguer plusieurs causes aux troubles alimentaires. "Pour les gens qui ont tendance à manger pour se remplir, ils peuvent se tourner vers deux pierres: l’howlite et la magnesite."

Elles aident à limiter les apports de gras et de sucre. Il suffit de placer l’une ou l’autre dans une bouteille d’eau à consommer dans la journée. "Elles aident également à uriner."

Pour les personnes ayant des carences en fer, la pyrite permet au corps de mieux le stocker.

8. Les problèmes de peau

Lorsque le corps est malmené, c’est avec la peau qu’il le dit. Pour soigner les aphtes, l'herpès et autres boutons, il y a l’aventurine verte.

"Après avoir lavé votre visage, appliquez la pierre quelques secondes sur le bouton matin et soir. En 3 à 4 jours, le bouton à disparu. Pour les aphtes, mettez la pierre dans un verre d’eau et rincez-vous la bouche avec, après vous être brossé les dents."

9. Le lâcher prise

L’apatite bleue permet de "dégager le mental". "Elle évite d’être constamment dans l’analyse."

10. La fertilité

"S’il y en a une à avoir chez soi, c’est celle-là", affirme Marie Isnard. Le shiva lingam permet d’accompagner les personnes qui ont des problèmes de fertilité mais aussi ceux qui ont des difficultés à se lancer dans un projet. "Il capte et remet en place tout ce qui ne va pas."

Comment entretenir les pierres?

Qu'elles soient portées en bracelet, en boucles d'oreilles ou en collier, les pierres ont besoin d'être nettoyées et rechargées.

Pour l'entretien, il est conseillé de les laver tous les soirs à l'eau de pluie ou à l'eau du robinet. "Pas de sel, ni de savon. Ça dénature les pierres, précise Marie Insard. Attention, les pierres ferreuses et les sableuses n'aiment pas l'eau."

Pour les recharger, il suffit d'immerger les pierres dans un bocal rempli d'eau et de les placer à l'extérieur les soirs de pleine lune.

Enfin, il est conseillé de ne pas se doucher avec et de les retirer pour dormir.