Stratégies de vaccination contre la Covid-19 en Europe: que préconisent les autres pays?

Ailleurs en Europe, les stratégies de vaccination ont également été édictées par les autorités sanitaires.

Si elles semblent toutes prioriser les personnes à risques, elles diffèrent parfois sur les étapes suivantes.

ALLEMAGNE: vaccin PAS OBLIGATOIRE

Angela Merkel a pris les devants à la mi-novembre et dévoilé sa stratégie: le plan de vaccination est déjà opérationnel pour des millions d'Allemands et devra être prêt pour la mi-décembre. C'est en tout cas l'exigence formulée par la chancelière.

Similaire à la France, la stratégie allemande repose sur la protection des plus vulnérables, comme les personnes âgées, les salariés essentiels au fonctionnement de l'administration du pays ou encore les personnels soignants.

Pays décentralisé, l'Allemagne s'appuiera donc sur les Lander pour mettre en place cette campagne.

Logistiquement, l'Allemagne a vu grand. Elle a sécurisé 300 millions de doses et les centres de vaccination sont quasiment prêts: certains sont en construction, d'autres seront renforcés par des équipes mobiles entre ces derniers, et à Berlin, ce sont les terminaux d'aéroport de Tegel et Tempelhof qui ont été réquisitionnés pour accueillir les allemands désireux de se faire vacciner.

Espagne: sur la base du volontariat

Le gouvernement espagnol y travaille depuis septembre et, selon le gouvernement, le pays dispose d'une "importance infrastructure logistique" pour la distribution des vaccins.

La stratégie espagnole repose sur "l'immunisation d'une part substantielle de la population".

Selon le plan de l'exécutif, la campagne de vaccination pourra commencer à partir du mois de janvier, en fonction de l'autorisation de mise sur le marché des vaccins.

A l'instar de la France et de l'Allemagne, les personnes âgées en maisons de retraite seront prioritaires, puis le personnel soignant et les personnes en situation de dépendance seront à leur tour vaccinés.

Cette première phase concernera 2.5 millions de personnes selon le ministère de la santé.

Italie: le problème des anti-vaccins

La campagne démarrera vers la "fin janvier" dès lors que l'Italie disposera de doses pour les catégories "les plus exposées".

Le plan précis sera présenté le 2 décembre mais le pays a d'ores et déjà réservé 70 millions de doses de vaccins auprès d'AstraZeneca.

Seize millions de ces doses devraient être livrées dans les premiers mois de 2021 et permettre de vacciner dans un premier temps 8 millions de personnes.

En plus de cette commande passée auprès d'AstraZeneca, l'Italie a également commandé des doses du vaccin Pfizer et BioNTech qui permettra de vacciner 1,7 million de personnes.

Reste que la logistique mise en place dans le pays ne devrait pas suffire à convaincre les 44% d'Italiens convaincus qu'ils ne se feront vacciner. 26% d'entre eux ne le feront que s'il est rendu obligatoire.

Autriche: vacciner 50% de la population

Le pays compte entamer sa campagne de vaccination en janvier, ciblant prioritairement les personnels de maisons de retraite et les pensionnaires de plus de 65 ans, les personnes à risque et les professionnels de santé.

Le reste de la population doit pouvoir être vacciné au deuxième trimestre 2021.

Objectif affiché? Vacciner au mois 50% de la population et "minimiser les hospitalisations ou les décès", selon la professeure Beate Jahn, en présentant une étude sur les différentes stratégies de vaccination à suivre.

"La meilleure façon d'y parvenir est de donner la priorité à la population des plus de 65 ans, puis aux personnes qui ont un risque accru d'évolution grave de la maladie", a ajouté l'experte indépendante.

"Ensuite, en vaccinant les personnels de santé, on préserve le système et on protège des personnes particulièrement exposées sur le plan professionnel", a-t-elle énoncé.

Royaume-Uni: vaccination très large

Ce sont quelques 350 millions de vaccins, dont une grande partie sont les doses du futur vaccin d’Oxford, qui ont été commandées par le pays.

L'objectif du gouvernement? Vacciner la grande majorité des personnes vulnérables d'ici Pâques.

Une vaccination-éclair qui devrait être terminée avant la fin février, d'après les recommandations provisoires du JCVI, le comité mixte sur les vaccins et l'immunisation.

Selon le Health Service Journal, les adultes entre 18 et 50 ans devraient pouvoir demander à se faire vacciner dès la fin du mois de janvier, le tout, sur la base du volontariat.

Ce plan de vaccination sera mis en place pour l’ensemble du Royaume-Uni.