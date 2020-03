Souvent considérée comme une branche "à part", la psychiatrie veut devenir une "médecine de pointe"

"Soigner au XXIe siècle : quelle innovation et quelles perspectives". C’était le thème d’un symposium qui s’est tenu en décembre dernier à Nice dans le cadre du congrès Français de psychiatrie (CFP) auquel participait l’association hospitalière Sainte-Marie. "Il est important de mener une réflexion sur les orientations et décisions pour aider la psychiatrie française à sortir de ses contradictions et accomplir de façon heureuse sa mutation", résume le Dr Jean-Yves Giordana, psychiatre, alors président de CME de l’établissement.

La psychiatrie est-elle une spécialité médicale comme les autres ?

Oui, mais elle est encore souvent considérée comme une branche "à part" de la médecine, voire n’appartenant pas totalement au domaine médical et relevant surtout des sciences sociales et humaines. Dans ce contexte, ses capacités d’innovation et de progrès, sur le plan clinique comme thérapeutique, sont souvent remises en question.

Pourquoi une telle "étiquette" ?

Je pense que cette discipline continue de payer un lourd tribut à la stigmatisation des malades psychiques et au renoncement thérapeutique. Les maladies mentales apparaissent frappées d’un "destin sans espoir" et le malade psychique semble ne pas pouvoir échapper aux stéréotypes de l’imprévisibilité, de l’étrangeté, de la violence et de la dangerosité qui ne génèrent que peur et déni. Tout ça contribue, in fine, au manque d’ambition dans la recherche.

N’est-ce pas aussi la complexité de ces maladies qui freine la recherche ?

Les maladies mentales sont certes complexes ; elles ne sont probablement pas des maladies tout à fait comme les autres. Et leur caractère pathologique ne peut, aujourd’hui, être confirmé ou infirmé par un examen radiologique ou biologique. La crédibilité de la psychiatrie est encore amoindrie par un manque de technicité apparente à l’heure de la généralisation, en médecine, du recours à l’étude des biomarqueurs et des apports de l’imagerie.

Vous insistez sur les besoins énormes en termes de recherches et d’innovation dans la prise en charge...

Une personne sur 3, au cours de sa vie, sera victime de troubles psychiques. Ce chiffre rend indispensable une évolution radicale des investissements en recherche et dans l’organisation graduée de l’offre de soins. Pour la psychiatrie du XXIe siècle, l’objectif n’est plus de prendre en charge et d’accompagner les malades mais de promouvoir des traitements efficaces. Il y a une dizaine d’années, au tout début de ce siècle, l’office parlementaire des politiques de santé concluait ainsi que: "La psychiatrie en France est à un tournant de son histoire. Elle peut sortir définitivement de l’obscurité dans laquelle elle a été placée pour devenir une des médecines de pointe et nous permettre de faire face au défi majeur de santé publique que représente la santé mentale".

Quelles sont les pistes explorées par la recherche ?

Les équipes de recherche explorent des domaines variés : biologiques, génétiques, épigénétiques, électro physiologiques - cognitifs ou encore dans le domaine de la neuro imagerie. Sans oublier les recherches en sciences humaines et sociales.

Quel est le but de ces recherches ?

Les objectifs prioritaires sont l’identification des mécanismes qui conditionnent la vulnérabilité des personnes aux maladies psychiques et la transition vers la maladie. On tente aussi d’identifier des déterminants environnementaux.

Plusieurs innovations ont été présentées lors du congrès de psychiatrie. Pouvez-vous nous en citer quelques-unes ?

Une des innovations concerne la caractérisation des patients à partir de facteurs cliniques et de facteurs de risque environnementaux ou "Staging". Cette approche par grade, devrait nous permettre dans un avenir proche, de mieux individualiser les patients et personnaliser les prises en charge depuis la clinique jusqu’à l’instauration d’une thérapeutique ciblée. On peut parler aussi des apports de la réalité virtuelle. Il a été mis en évidence l’intérêt d’un "environnement collaboratif virtuel" comme outil visant à l’amélioration des interactions sociales chez les patients souffrant de schizophrénie. Ce type d’approche ouvre manifestement des perspectives riches de promesse et tout particulièrement dans trois domaines : réduction des symptômes de la maladie avec notamment la mise à distance et le contrôle des hallucinations acoustico-verbales ; remédiation cognitive et l’amélioration des fonctions exécutives ; et réduction de la stigmatisation et de l’autostigmatisation

Vous êtes optimiste ?

Oui. Les spécialistes s’accordent aujourd’hui à dire que si le XXe siècle a été le siècle du cancer et des maladies cardio-vasculaires, le XXIe siècle sera le siècle du cerveau et des maladies psychiques.