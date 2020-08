Six nouveaux cas ce mardi: on fait le point sur la pandémie de coronavirus à Monaco

Même au plus fort de la crise sanitaire, au printemps dernier, jamais un tel bilan quotidien n’avait été dressé.

Sur la seule journée de lundi, six personnes ont été diagnostiquées positives au coronavirus en Principauté. Certes, en cette fin d’été, on teste beaucoup plus de résidents qu’en mars ou en avril. Mais tout de même…

Ce qui est rassurant derrière ce chiffre, c’est le nombre, faible, de personnes hospitalisées au CHPG.

Ce lundi soir, selon le bilan du gouvernement, le Centre hospitalier Princesse-Grace comptait seulement quatre patients Covid, parmi lesquels un résident qui se trouvait en réanimation.

Au total, depuis l’arrivée de la pandémie en Principauté, 165 personnes ont été testées positives au Covid-19, dont 121 résidents.

Et si l’on s’intéresse strictement à ces malades qui vivent à Monaco, 85 ont été guéris, et 31, qui ne présentent pas de symptômes graves, sont toujours pris en charge par le CSD, le Centre de suivi à domicile.