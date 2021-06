Sera-t-il envisageable d’avoir sa seconde dose de vaccin sur son lieu de vacances?

Bonjour Anabelle,

Techniquement oui. Si vous habitez Nice et que vous venez passer quelques jours de vacances dans la capitale, vous pouvez évidemment obtenir votre seconde dose dans un centre de vaccination. Et vice-versa. Si vous venez sur la Côte d’Azur, les centres de vaccination ne pourront pas vous refuser. D’autant plus qu’ils ont en ce moment des doses.

D’ailleurs, à Antibes, l’opération a été mise en place depuis plusieurs mois. Attention malgré tout. Car de son côté, l’Agence régionale de santé des Alpes-Maritimes préconise plutôt d’éviter, si possible, cette pratique: "Il est préférable de privilégier la prise de la seconde dose dans le centre de vaccination où vous avez eu la première, explique Romain Alexandre, délégué départemental des Alpes-Maritimes de l’ARS. C’est dans ce but-là d’ailleurs que le gouvernement a raccourci le délai entre les deux vaccins."​

Si vous n’avez pas le choix, il faut surtout bien penser à annuler le second rendez-vous. En effet, la plupart des sites de prise de rendez-vous en ligne proposent automatiquement un deuxième rendez-vous lors de la prise du premier.

