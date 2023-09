Scandale de l'amiante: 131 salariés d'une papeterie en Seine-Maritime demandent une indemnisation de 20.000 euros chacun

Le conseil des prud'hommes de Rouen a examiné mercredi une demande de 131 salariés ou ex-salariés de l'entreprise DS Smith (papeterie), installée à Saint-Etienne-du-Rouvray, qui réclament une indemnisation du préjudice d'anxiété lié à l'amiante.

Les 131 salariés demandent une indemnité de 20.000 euros chacun.

"Le site a été inscrit sur la liste des établissements ACAATA (Allocation de cessation d'activité anticipée des travailleurs de l'amiante) par un arrêté publié au journal officiel le 9 juin 2021. Cette inscription fait naître un préjudice spécifique d'anxiété selon la Cour de cassation. Le salarié n'a pas à rapporter la preuve de son exposition", a affirmé Frédéric Quinquis, avocat des 131 salariés.

Un changement de propriétaire de l'entreprise "est intervenu en 2003 à la condition qu'elle (DS Smith, ndlr) reprenne le passif de la précédente société. DS Smith est donc dans l'obligation de supporter les conséquences de l'exposition à l'amiante", a-t-il poursuivi.

"Les maladies liées à l'amiante sont incurables et évolutives"

"Tous les dossiers ont un point commun, celui de l'impuissance: mes clients ont tous été exposés à un cancérigène pendant des années et ils ne peuvent plus rien faire aujourd'hui pour limiter les risques de développer une maladie", a souligné l'avocat, rappelant que "les maladies liées à l'amiante sont incurables et évolutives".

L'avocat de l'entreprise, Me Valery Abdou, a demandé que les requérants soient déboutés. Contestant la légalité du classement du site en ACAATA, il a réclamé que soit transmise une question préjudicielle au tribunal administratif: "En matière d'indemnisation du préjudice d'anxiété lié à l'amiante, nous sommes face à une création jurisprudentielle. Il y a eu des revirements, notamment en 2019. Les employeurs sont en droit d'attendre de la sécurité juridique", a-t-il fait valoir.

"Soit le conseil de prud'hommes est une chambre d'enregistrement des positions de la Cour de cassation, soit il peut faire preuve d'autonomie", a-t-il dit.

Plus d'une centaine de personnes, salariés, anciens salariés et proches avaient fait le déplacement pour cette audience et un rassemblement était organisé devant les portes du tribunal.

"Aujourd'hui, la sécurité sociale reconnaît que 80 anciens salariés ont développé une maladie liée à l'amiante avec également plusieurs condamnations pour faute inexcusable de l'employeur", a assuré Guy Quevilly, 57 ans, ancien secrétaire (CGT) du Conseil social et économique (CSE) de DS Smith.

Le délibéré sera rendu le 27 mars 2024.