Sans masque, les infirmiers "essaient de ne pas tomber malades en masse"

>>LIRE. Confinement, armée réquisitionnée, frontières fermées, second tour reporté... Ce qu'il faut retenir de l’allocution de Macron

Il était temps. "Nous sommes sur le pont tous les jours, coûte que coûte. Avec une obligation de continuité de soins et le respect de notre code de déontologie, relate Patrick Karsenti, président de l’ordre des infirmiers du Var. Pour autant, est-il normal qu’il nous manque du gel hydroalcoolique, des masques FFP2. Quand on voit, dans les bureaux de vote, des gens se servir, alors que nous, ça nous manque."

Le ton est las, la colère réelle. L’inquiétude intense. Vu qu’il est impensable de ne pas aller prodiguer des soins le plus souvent vitaux, et faute de matériel, les infirmiers se mettent en danger, et les autres aussi.

Ce risque de contamination est devenu majeur: "On n’a pas les moyens de se protéger."

"Que la chaîne de soins ne s’effondre pas"

Les infirmiers "sont devant les patients tous les jours et malgré les conseils qu’on leur donne, ils continuent à avoir la visite de gens qui eux ne se confinent pas et n’appliquent pas les mesures barrières".

"On se serre les coudes, témoigne Patrick Karsenti, on essaie de ne pas tomber malades en masse, pour que la chaîne de soins ne s’effondre pas."

Face à la crise sanitaire, l’ordre n’est pas resté inactif, en établissant une liste de remplaçants en cas de maladies parmi les 3 300 infirmiers libéraux du Var – 1.350 professionnels sont prêts.

De même, 280 infirmiers spécialisés dans la médecine d’urgence et de réanimation se sont manifestés – et pourraient renforcer l’hôpital en cas de besoin.

Une anticipation qui ne peut s’affranchir d’une impondérable réalité : "Les professionnels sont extrêmement en colère, ajoute Patrick Karsenti. Ils sont dans l’injonction contradictoire, d’aller s’occuper des gens à domicile, et à la fois, de ne pas y aller pour ne pas risquer de les contaminer."

"Sur le terrain, on n’a rien, Et on y va"

Son sentiment est celui d’une "mise en danger de tous" et d’une "grande solitude". "Les pharmacies sont vides depuis dix jours, les marchands de matériel médical en rupture de stock. Sur le terrain, on n’a rien. Et on y va."

Dès que quelques masques sont dénichés, ils sont partagés. "Qu’on nous donne les moyens d’agir en toute sécurité, pour nous, nos patients, nos familles."

Après l’annonce présidentielle, la livraison de masques est attendue urgemment. Jusque dans le Var, dont on ignorait s’il les recevrait ce mardi soir ou mercredi.