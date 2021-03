Salomé crée une association liée aux troubles de l'apprentissage pour que l'histoire ne se répète pas

« Le dialogue entre les parents et l’école est primordial »

Laëtitia Veillon est neuropsychologue au Cerpea de Beausoleil. Elle nous éclaire sur les troubles de l'apprentissage et du développement.

Comment détecter, rapidement, les troubles de l’apprentissage et du développement ?

C’est souvent l’école qui alerte de difficultés : un retard de langage oral – lequel peut retentir sur le langage écrit – des difficultés d’attention, des problèmes de compréhension etc.

La dyslexie, par exemple, va être détectée en classe de CP avec l’apprentissage de la lecture. Le trouble déficit de l’attention avec ou sans hyperactivité (TDAH) peut être observé en maternelle. On voit alors si ça persiste dans un cadre structuré. Il y a les hyperactifs mais aussi les élèves rêveurs qui sont inattentifs.

On retrouve aussi les troubles de la motricité, comme la dyspraxie : ce sont des enfants qui ont des problèmes de coordination, des difficultés à colorier ou à former des lettres. Le dialogue entre les parents et le personnel éducatif est primordial. Car certains enfants en difficulté vont être dans l’opposition et manifester un désintérêt pour les activités scolaires.

À quoi sont dus ces troubles ?

Ce sont des troubles neurodéveloppementaux, d’ordre neurologique donc.

Ces enfants ont une intelligence tout à fait normale. Ils sont capables de raisonner, d’abstraire des notions, de mémoriser, de traiter une information. Ils vont juste avoir une difficulté dans un domaine ciblé. La dyscalculie est le trouble spécifique dans le raisonnement mathématique, la dyslexie concerne le langage écrit, la dysphasie le langage oral etc. C’est pour cela que les écoles veulent les détecter au plus tôt pour que soient mis en place des aménagements scolaires et une rééducation.

Une fois la détection, quelles sont les étapes ?

Une fois le diagnostic posé par un spécialiste, il existe des rééducations orthophoniste, neuropsychologique, psychomotrice ou ergothérapique. Et, bien sûr, des aménagements scolaires.

À Monaco, il y a des projets d’accueils individualisés : cela va permettre à l’enfant de le mettre en condition optimale, en fonction de son trouble.

Cela s’illustre par un temps supplémentaire pour son évaluation, un exercice en moins, des dictées à trous, des reformulations de consignes.

Il y a aussi des aides humaines, des AVS. Et des classes d’adaptations spécialisées pour les enfants atteints de troubles à l’apprentissage, du CM1 jusqu’à la fin du collège.

L’exemple de Salomé montre qu’on peut vivre ces troubles normalement et être inséré dans la société.

Oui. Cela ne se soigne pas, mais on vit avec. Cela n’empêche pas d’être inséré dans la société.

Les aménagements scolaires, qui sont indispensables, vont permettre d’être dans les mêmes conditions que les autres.

Ces enfants, en avançant à leur rythme dans des classes à effectif réduit, peuvent tout à fait être en réussite scolaire. Le rythme imposé par le système scolaire est, sinon, trop rapide.

Pour ma part, le redoublement d’une classe n’est pas efficace : la dyslexie sera toujours là l’année d’après.