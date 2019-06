Run 24-1 boucle son tour du monde à Monaco

Des recherches présentées lors de la dernière Conférence mondiale de l’Association internationale des Fédérations d’athlétisme (IAAF) ont établi que « des modes de vie de plus en plus sédentaires menacent la santé future de notre population mondiale ». Pour contrer ce fléau et sensibiliser aux vertus de la pratique sportive, la deuxième édition de la campagne mondiale de l’IAAF « Run 24-1 » a été lancée depuis Lanzhou, en Chine, le dimanche 2 juin.

Pratique sportive la plus répandue et la plus accessible, la course à pied a été le vecteur d’une chaîne humaine de plus de 15 000 personnes à travers six continents !

Un élan tel que la campagne « Run 24-1 » s’est prolongée pour célébrer la Journée mondiale de la course à pied, le 5 juin, et s’est étendue sur une semaine pour la première fois, parcourant ainsi 24 villes jusqu’à la ligne d’arrivée, hier soir, sur la place du Palais princier.

« Vous connaissez mes liens de longue date, et ceux de Monaco, avec l’IAAF, et c’est tout naturellement que nous avons adhéré à cette idée du Mile », a confié le prince Albert II, venu donner le départ, puis féliciter chaque participant, de cette virée pédestre de 1,6 km sur le Rocher.

« Courir davantage et mener une vie saine »

Alors qu’une centaine de joggeurs en T-shirts blancs, dont nombre d’athlètes internationaux, sillonnaient les ruelles du Rocher et parcouraient les jardins Saint-Martin, le souverain se félicitait d’accueillir un tel événement. « La Principauté ne pouvait pas rester étrangère à ce mouvement. C’est une excellente incitation pour les jeunes, et aussi les moins jeunes, à courir davantage et mener une vie saine. C’est un message d’actualité et j’espère qu’il sera bien entendu, notamment avec la Kids Mile Run organisée ces derniers jours dans le monde. »

Des enfants qui, des îles Fidji à Atlanta, en passant par Nairobi, La Havane ou Bogota, ont eu la chance de courir auprès de sportifs médaillés olympiques, champions du monde, voire recordman du monde comme la marathonienne Paula Radcliffe, hier à Monaco, dont le fils a bouclé en premier le 1,6 km.

Dans sa foulée, un peloton composé du pilote de F1 Mika Häkkinen et son fils, du perchiste Sergueï Bubka, de nageurs engagés au Mare Nostrum ce week-end ou du pilote de Formule électrique Felipe Massa. « Il est très important de montrer aux gens que le sport est sans aucun doute l’une des choses les plus importantes à tous les âges. De rappeler ce que le sport apporte chaque jour à votre vie, votre corps et à votre cœur. Nous sommes des athlètes de différents domaines réunis pour que les gens comprennent qu’il faut entretenir son corps chaque jour. »

Des îles Fidji à Bogota, en passant par Gaza

Parmi les participants, une trentaine de représentants de la Fédération monégasque d’athlétisme, fidèles partenaires de l’IAAF et fiers que l’entité siège de longue date à Monaco. Simples pratiquants ou compétiteurs, tous ont été salués par Lord Sebastian Coe, président de l’IAAF. « Vous faites maintenant partie de cette belle famille qu’est la communauté mondiale de la course à pied. Continuez de nous suivre, d’autres événements seront organisés. »

En hausse de 30 % par rapport à l’an dernier, la campagne a également eu un impact très symbolique, et même historique dans certains pays. La course des Palestiniens le long du port de Gaza, qui accueillait pour la première fois un événement sportif international, a ainsi marqué les esprits. « Il n’y a pas de mot pour décrire ce que nous ressentons », a ainsi déclaré le capitaine de la ville et coureur de demi-fond, Mahmood Spitan. « Cela nous a vraiment motivés à aller de l’avant et à faire plus. »

« Le sport peut vraiment déplacer des montagnes. Participer à ce genre d’événements est la chose la plus utile que nous pouvons faire en tant qu’athlète, sportif ou équipe dans le monde. J’espère pouvoir participer à beaucoup d’autres événements comme celui-ci », confiait hier le milieu de terrain espagnol de l’AS Monaco, Cesc Fabregas.

Et maintenant, à vos baskets !