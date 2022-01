Roquebrune rouvre son centre de vaccination

Le centre de vaccination de Roquebrune-Cap-Martin reprend du service, après deux mois d’absence. Ouvert dès ce jeudi, il se tient à présent à l’esplanade Jean-Gioan - et non pas au stade Décazes, où il est resté ouvert six mois l’an passé.

D’après le maire de la ville, Patrick Césari, ce nouvel emplacement "est parfaitement adapté. On n’a pas besoin d’espace plus grand, car les pharmacies et médecins vaccinent également."

Pour répondre à la forte demande

L’année dernière, le centre de vaccination a fermé ses portes car il n’y avait plus assez de demande. Manque de bol, le ministre de la santé Olivier Véran, ouvrait la troisième dose de vaccin anti-Covid pour tous les adultes, seulement un mois plus tard.

Les habitants du pays Mentonnais et du littoral se sont alors tournés vers le centre de vaccination le plus proche : celui de Menton. Sans surprise, il s’est très rapidement retrouvé débordé.

C’est pourquoi Patrick Césari a fait une demande de réouverture du centre de Roquebrune en décembre. Celle-ci s’adressait à la préfecture et à l’Agence régionale de santé (ARS).

"On a eu un grand soutien de leur part", développe le maire. "Ils ont fait en sorte qu’on ouvre dans les meilleures conditions." Ainsi, le centre revient avec autant de doses de vaccin Pfizer que de Moderna, et cela malgré la pénurie du premier.

La mairie est également soutenue par le Service départemental d’incendie et de secours des Alpes-Maritimes (SDIS 06). En effet, un infirmier et un personnel administratif sapeurs-pompiers viennent aider le Centre communal d’action sociale (CCAS), qui gère le centre. "On répond à la demande, comme on l’avait fait l’année dernière", assure le SDIS. "Mais si le maire nous réclame plus d’agents, on verra en fonction des moyens qu’on a à notre disposition."

Une question qui n’est pas à l’ordre du jour, le centre de vaccination n’étant ouvert que les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 9 heures à 13 heures et de 14 heures à 17 heures, pour l’instant. "S’il y a beaucoup de monde, on verra s’il faut ouvrir plus", explique Patrick Césari.

Priorité aux habitants du territoire

Cette fois-ci, les agents du CCAS et du SDIS vaccineront en priorité les personnes logeant à Roquebrune-Cap-Martin, Menton, Beausoleil et La Turbie. "On n’a jamais refusé quelqu’un, mais il est logique que les habitants du territoire soient prioritaires », continue le maire. « Car aujourd’hui, le vaccin est accessible un peu partout."

Les non-vaccinés sont également les bienvenus, la réouverture du centre répondant également à cette demande. "On souhaite qu’ils viennent, donc bien sûr on les acceptera."

Savoir+

Prise de rendez-vous possible auprès du secrétariat téléphonique au 04.93.00.28.53 (du lundi au vendredi de 8 heures à 20 heures et le samedi de 8 heures à 12 heures).