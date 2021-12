Risque de tumeur? Deux médicaments contre des problèmes gynécologiques inquiètent

Un risque de tumeur? C'est ce que révèle La Dépêche du Midi dans une enquête sur le Lutényl et le Lutéran, "deux progestatifs très utilisés par des femmes ayant des problèmes gynécologiques".

Nos confrères rapportent des témoignages troublants: "Patricia, 47 ans, douze ans de Lutényl, opération avec aphasie, parésie, 8 mois de rééducation après une tumeur du cerveau non cancéreuse mais qui lui a bien 'pourri la vie'. Laëtytia, 39 ans, huit ans de Lutéran, devenue hémiplégique suite à un méningiome…"

Ils ne sont pas isolés. La journaliste de poursuivre: "Des femmes, souvent, qui croyaient avoir trouvé la solution à leurs problèmes gynécologiques avec une molécule miracle, l’acétate de nomégestrol pour les unes, de chlormadinone pour les autres. Deux progestatifs dont on a appris en 2020 qu’ils étaient aussi à risque, en termes de prévalence, que l’acétate de cyproterone (Andropur) qui avait permis de tirer le signal d’alarme en 2009 et de faire figurer le risque de méningiome dans la notice du médicament dès 2011."

Elle s'appuie sur "une vaste étude épidémiologique" pour quantifier enfin le risque du Lutényl et du Lutéran : une femme qui prend l’un de ces traitements pendant plus de six mois a environ 3,3 fois plus de risque de développer un méningiome par rapport au risque de base, qui peut même être multiplié par 12 en fonction de la durée du traitement, de la dose utilisée et de l’âge de la patiente.

L'agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) a établi un cas de méningiome pour 1.000 patientes sous traitement soit "999 femmes soulagées par un traitement auquel elles sont souvent habituées depuis plusieurs années", note La Dépêche du Midi.

Elle recommande de ne pas utiliser la chlormadinone et le nomégestrol quand le rapport bénéfice risque est défavorable (symptômes liés à la ménopause, aux irrégularités du cycle menstruel, aux douleurs mammaires modérées et dans les usages contraceptifs chez les femmes sans facteur de risque cardiovasculaire).

Dans les cas de bénéfice risque favorable (mastopathie sévère, hémorragie fonctionnelle, endométriose), elle recommande de pratiquer une IRM quand le traitement est poursuivi au-delà d’un an, en tenant compte du rapport bénéfice/risque individuel.