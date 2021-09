"Rien ne justifie qu’on nous traite d’assassins": les soignants en grève de la faim depuis 15 jours devant le CHU de Nice se confient

"Quelque part on s’est installés dans notre futur statut puisqu’on nous tue socialement en nous empêchant de travailler", souffle Chris qui pourtant assure qu’il a "rencontré plus d’humanité en vivant ainsi, comme un SDF depuis 15 jours, qu’au cours de toutes ces dernières années passées à l’hôpital".

Chris, vacciné, il ne veut pas l’être. Thierry, agent de sécurité incendie au CHU, non plus. "C’est pas qu’on est contre les vaccins, mais c’est notre liberté de choix", explique ce quinquagénaire, par ailleurs pompier volontaire. "Alors on s’est dit qu’on allait faire une action dans la paix et la non-violence. On s’est installés là", poursuit Chris en désignant le barnum qui leur sert de base de vie. Sur une corde, sèche du linge. Un peu à l’écart se trouvent leurs "chambres" pliables. De simples tentes.

Les deux grévistes de la faim ne sont pas seuls. D’ailleurs Jacinthe, elle aussi aide-soignante mais "dans le privé", les a rejoints depuis 5 jours dans leur "aventure". "Au départ j’étais juste passée pour les soutenir, raconte cette mère de famille. Quand j’ai vu qu’ils n’étaient que deux je me suis dit que c’était dommage, qu’il faudrait qu’ils soient plus nombreux. Et puis je me suis dit qu’après tout moi aussi j’étais soignante, que je n’avais qu’à le faire aussi." Aux côtés de Thierry, Chris et, désormais, Jacinthe, il y a aussi Steven et Franck, leurs deux "anges gardiens", qui s’assurent qu’ils "vont bien"...

Et puis, il y a tous les autres. Tous "ces inconnus" qui à longueur de journée passent les voir: "des collègues de l’hôpital, des personnes âgées..." Certains leur apportent de l’eau ou des jus de fruits. Tous n’ont pas forcément le même point de vue qu’eux. La discussion s’engage... "Ce sont des moments de partage, de solidarité et de fraternité, souligne Chris. Des valeurs qui pour moi sont le fondement de la République mais que je ne retrouvais plus dans notre société..." Du moins jusqu’à ce qu’il décide de s’en mettre un peu à l’écart.

"Rien ne justifie une telle violence"