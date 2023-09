Revivez en images la 9e édition de Trott'N'Roll, journée dédiée à la lutte contre les cancers pédiatriques

Les Jardins d’Apolline étaient submergés d’une vague orange ce samedi. La Fondation Flavien et ses super-héros ont pris possession de l’allée Lazare-Sauvaigo pour une journée chargée en émotion.

Une manifestation supervisée par le président de l’association, Denis Maccario, qui a travaillé d’arrache-pied pour donner vie à cette 9e édition de Trott’N’Roll. Une journée sous le signe des deux-roues. Une journée pour oublier tous les problèmes du quotidien sans jamais oublier ceux perdus sur le chemin.

Car la Fondation se bat contre les cancers pédiatriques et touche du doigt l’un de ses objectifs : un essai clinique qui offrirait un espoir aux enfants atteints de tumeurs cérébrales.

Et cette journée était l’occasion non seulement de rappeler ce combat mais aussi de donner le sourire à ceux qui ne l’ont pas toujours. "Le plus important c’est le sourire, l’envie de combattre", partage Denis Maccario avec émotion.

Photo de famille

(Photo Y. Dk).

Comme chaque édition, et pour que la fête soit belle, Denis Maccario (à droite avec les lunettes sur la tête), avait invité de nombreuses stars. Jack Sparrow, Spider-man, Dark Vador, un célèbre Jedi... Les cosplayeurs ont répondu présent pour le plus grand bonheur des enfants.

Des sorties en side-car

(Photo Y. Dk).

Pour récolter des dons, le club Rebel Rider Monaco proposait aux enfants une sortie en side-car dans la Principauté. Et certains parents ont profité d’une troisième place pour faire le voyage.

Une piste dédiée aux deux-roues

(Photo Y. Dk).

Comme à chaque édition, une piste dédiée aux deux-roues était réservée aux enfants… Enfin pas que. Jack Sparrow s’est incrusté en toute discrétion !

Une armée de cosplayeurs !

(Photo Y. Dk).

Comme chaque année, de nombreux cosplayeurs sont venus se joindre à la fête pour illuminer la journée des enfants. Saurez-vous les reconnaître ? Izuku Midoriya de My Hero Academia, Esmeralda et Mickey. Sans oublier Dark Vador, Thor, Jack Sparrow, un Mandalorian et bien d'autres !

Des super-héros descendus du ciel

(Photo Y. Dk).

C’était l’un des secrets bien gardés par Denis Maccario. Des sapeurs-pompiers – des "super-héros" – comme aime les appeler le président de la Fondation Flavien, sont descendus du ciel, en rappel, pour rendre hommage aux dernières personnes proches de la Fondation qui ont disparu.