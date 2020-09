Rentrée en Europe, Festival de cinéma, La Nouvelle-Calédonie se protège... Le point sur le coronavirus dans le monde ce mercredi

La nouvelle-Calédonie très prudente

Le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie a annoncé mardi la prolongation des restrictions aux frontières de l'archipel jusqu'au 27 mars 2021 pour se protéger du coronavirus dont il est jusqu'à présent indemne.

Seuls 23 cas de Covid-19 ont été recensés dans cette collectivité d'outre-mer française du Pacifique sud de 270.000 habitants dont aucun local, et tout est fait de sorte que le virus ne circule pas et que les habitants y mènent une vie normale.

"Nous sommes un petit village de Gaulois qui résiste. Tout autour de nous, le monde connaît une recrudescence du virus et nous avons donc la responsabilité de maintenir la Nouvelle-Calédonie dans cette situation favorable", a déclaré le président du gouvernement collégial, Thierry Santa.

Depuis le 20 mars, les vols internationaux ont été drastiquement réduits et tout arrivant est obligatoirement placé en quatorzaine dans des hôtels réquisitionnés. Un test PCR doit être effectué avant le départ et un autre avant la sortie de l'hôtel. Ce dispositif est prolongé jusqu'au 27 mars 2021.

Actuellement, la compagnie Air Calédonie International (ACI) opère chaque semaine trois vols vers Tokyo (escale pour Paris), mais un seul revient à Nouméa avec des passagers compte tenu de la capacité d'accueil limitée dans les hôtels, deux vols vers Sydney et deux à destination de Wallis et Futuna, îles sans aucun cas de coronavirus répertorié.

"J'en appelle au civisme et à la responsabilité des Calédoniens. Il n'est pas question de reprendre des voyages d'agrément, nous ne sommes pas dans une situation qui permette de partir en vacances", a également déclaré M. Santa, alors que les grandes vacances de l'été austral débuteront en décembre.

Des vols pontuels de rapatriement de Calédoniens encore bloqués dans la zone Pacifique vont également être organisés.

La Mostra ouvre en pleine pandémie

La course au Lion d'Or repart à grand renfort de masques et caméras thermiques alors que des millions d'enfants européens ont repris mardi le chemin de l'école, masque sur le visage et strictes consignes sanitaires en tête.

"Après tant de mois de confinement et de fermeture, nous devons trouver le courage de rouvrir les salles de cinéma, recommencer à produire des films, produire de bons produits pour convaincre le public qu'il est temps de sortir de chez soi pour fréquenter de nouveau les salles de cinéma", affirme à l'AFP le directeur de la Mostra, Alberto Barbera.

"Toutes les mesures de prudence" ont été prises sur le Lido, justifie-t-il, estimant qu'"il est temps de redémarrer".

La tenue de la 77e édition du plus ancien des festivals n'avait rien d'évident en Italie, l'un des pays d'Europe qui a payé le plus lourd tribut à la pandémie. Les studios ont la tête ailleurs, dans un secteur mis à genoux par les conséquences de la crise sanitaire. Le grand rival historique, le festival de Cannes, n'a pas pu se tenir au printemps.

Mais cela se fera au prix d'une voilure réduite et de mesures sanitaires drastiques.

Pas de quoi convaincre Walter, un chauffeur local de bateau-taxi. "Il n'y a pratiquement pas de films, juste quelques productions italiennes. C'est un festival politique, qui devait avoir lieu quoi qu'il arrive, même sans contenu, pour montrer que Venise vit encore", déplore-t-il.

La pandémie a fait plus de 851.000 morts dans le monde depuis fin décembre. Plus de 25,5 millions de cas d'infection ont été diagnostiqués, dont désormais plus de 4 millions en Europe.

Les Etats-Unis (184.589 décès) et le Brésil (122.596 décès) demeurent les pays les plus touchés.

"Notions de maths"

En Europe, l'heure est enfin venue pour des dizaines de millions d'enfants français, belges, ukrainiens et russes de retrouver les bancs de l'école, désertés pour nombre d'entre eux depuis près de six mois.

Ils avaient été précédés par leurs camarades allemands, nord-irlandais ou écossais. Toutefois, à cause du Covid-19, seul un élève sur trois dans le monde va retrouver le chemin de son établissement scolaire en cette fin d'été, les deux tiers des 1,5 milliard d'élèves restant "sans école" ou au mieux "dans l'incertitude", selon l'Unesco.

Dans les écoles françaises, le port du masque est obligatoire pour les enseignants et les élèves à partir de 11 ans. "Ça n'a pas été facile de s'adresser aux petits avec le masque sur le visage tout au long de la journée, ça gâche la spontanéité", a regretté Matthieu, enseignant dans une classe de moyenne section dans le Val-de-Marne près de Paris.

Anouk, élève de 14 ans à Rennes (ouest de la France), dit avoir "peur de la différence de niveau entre élèves". "Je sens qu'il me manque des notions en maths (...), dans les matières qui demandent de la pratique, et il y a forcément des élèves qui ont plus travaillé que moi pendant les vacances", s'inquiète-t-elle.