Recrudescence de cas de Covid dans les maisons de retraites des Alpes-Maritimes mais moins de décès

Les établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes font également face à une hausse des cas positifs à la Covid-19. Dans un communiqué publié mardi, l’Agence régionale de santé (ARS) Paca alertait sur "un nombre de cas dans les Ehpad qui croît fortement", avec, toutefois, "moins d’hospitalisations et de décès que lors des vagues précédentes". La raison? "Le bénéfice de la dose de rappel pour les résidents", analyse l’ARS.

"Ça reste gérable"

"Nous avons effectivement connu une recrudescence pendant les fêtes, mais ça s’est stabilisé. Notamment grâce aux troisièmes doses de vaccin. Aujourd’hui ça reste gérable" confirme Pierre Faraj, dirigeant d’Ehpad dans les Alpes-Maritimes et délégué départemental du syndicat national des établissements et résidences privées pour personnes âgées (Synerpa).

Même constat dans les établissements du groupe Senectis, situés à Cagnes-sur-Mer, Antibes, Villeneuve-Loubet et Nice, dirigé par Paul Bensadoun, guère surpris par cette hausse des contaminations: "On nous a demandé de laisser rentrer les familles et de laisser sortir les résidents, au restaurant notamment, où, pour manger, elles enlèvent le masque. Nous avons des cas et oui nous avons eu des décès, des résidents qui n’étaient pas vaccinés".

Pour la généralisation du masque FFP2

"Il faut remettre en place des visites sur rendez-vous et ne plus laisser les familles entrer en chambre, préconise-t-il. Quand les familles sont dans les chambres vous ne pouvez pas contrôler si elles gardent le masque ou touchent le résident. Je sais que c’est compliqué mais le bon sens serait qu’on prenne des mesures plus sérieuses" plaide le dirigeant d’Ehpad, partisan de la généralisation du masque FFP2.

"Des gens vaccinés ont le Covid mais sont asymptomatiques. Je suis certain que beaucoup l’attrapent même avec le masque chirurgical. L’air passe. Il est prévu pour être changé toutes les trois heures. Je peux vous dire que certains le garde pendant des jours. Il faudrait, comme pour les couches des bébés, un réactif de couleur qui nous informe que le masque doit être changé".

"Un protocole équilibré"

Pour Jean-François Just, directeur de six Ephad azuréens et délégué adjoint au Synerpa, le protocole sanitaire actuel est "équilibré entre les libertés des résidents et les libertés des familles. Ce qui m’importe c’est la létalité. Or je n’ai pas eu connaissance de cas grave ni de décès. Aujourd’hui la contagion ne se répand pas. On arrive à la circonscrire".