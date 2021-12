Record de contaminations en France, évènements annulés, pass vaccinal... Suivez l'évolution de la pandémie de Covid-19

Retour des jauges, télétravail, interdiction des concerts et de la consommation debout, durée d'isolement... L'exécutif français a annoncé ce lundi de nouvelles mesures face à la flambée du variant Omicron sans aller jusqu'au couvre-feu le 31 décembre.

Pour "éviter la désorganisation de notre économie", le Premier ministre Jean Castex a déclaré, aux côtés du ministre de la Santé Olivier Véran, qu'"à compter de lundi et pour une durée de trois semaines", "le recours au télétravail sera rendu obligatoire dans toutes les entreprises et pour tous les salariés pour lequel il est possible à raison de 3 jours minimum par semaine et si possible 4 jours".

La rentrée des classes aura lieu comme prévu le 3 janvier mais le dépistage de la Covid-19 sera élargi dans les établissements scolaires.

Pour inciter tous les Français à se faire vacciner, le gouvernement a adopté son projet de loi actant la transformation du pass sanitaire en pass vaccinal.

Initialement prévu pour une entrée en vigueur fin janvier, il sera examiné en commission à l'Assemblée nationale dès mercredi, avant d'aller au Sénat à partir du 5 janvier.

Sa mise en œuvre est prévue dès le 15 janvier pour accéder "aux activités de loisirs, aux restaurants et débits de boisson, aux foires, séminaires et salons professionnels ou encore aux transports interrégionaux", notamment ferroviaires.

La seule présentation d'un test négatif demeurerait en revanche valable "pour l'accès aux établissements et services de santé et médico-sociaux".

