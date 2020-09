Réanimations, fermetures des bars, rassemblements de personnes... Ce que vous devez savoir du coronavirus sur la Côte d'Azur ce mercredi soir

bars et rassemblements

La préfecture des Alpes-Maritimes durcit le ton et renforce les mesures, ce mercredi soir, face à la montée des cas de Covid.

Dans un communiqué, elle indique que la nouvelle limitation des horaires d’ouverture des débits de boisson et restaurants est de "23h00 dans les communes de moins de 2000 habitants", et de "01h00 dans les communes de plus de 2000 habitants".

Le préfet annonce également "un encadrement strict de tous les rassemblements de plus de 10 personnes sur la voie publique ou dans un lieu ouvert au public". Et de prévenir: "Les manifestations rassemblant à un moment donné plus de 10 personnes et jusqu’à 500 personnes (participants, organisateurs et prestataires compris) sont soumises à déclaration auprès de la préfecture trois jours minimum avant la tenue de l’événement".