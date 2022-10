Réanimation et séquelles neurologiques: un examen et un spécialiste pour se rapprocher de la vérité

Les arrêts cardio-respiratoires au premier plan

Les chiffres parlent d’eux-mêmes. Les arrêts cardio-respiratoires dans la région Provence Alpes Côte d’Azur sont responsables de 33,6 décès pour 100.000 habitants. C’est également une part significative de l’activité des services de Soins Critiques.



"Environ 80% des patients admis dans une unité de soins intensifs après la réanimation d’un arrêt cardiaque extra-hospitalier présentent un coma à l’admission, et deux tiers d’entre eux meurent des suites d’une lésion cérébrale anoxo-ischémique (LCAI). Cependant, seule une minorité des décès est la conséquence directe de ces lésions. La plupart d’entre eux résultent d’une décision de limitation ou d’arrêt des traitements (LAT) liée à un neuro-pronostique péjoratif", rapporte le Dr Bertrand.



On sait en effet qu’un arrêt cardiaque d’une durée supérieure à 5-6 minutes sans aucune réanimation provoque des lésions cérébrales qui vont se traduire, si le patient survit, par l’apparition de graves séquelles: atteintes de la mémoire, syndrome parkinsonien, épilepsie, perte plus ou moins importante de la vue, syndromes confusionnels, voire démentiels…

Le Pr Jean-Christophe Orban, anesthésiste-réanimateur et chef du Pôle Anesthésie et Soins Critiques du CHU de Nice, en collaboration avec les autres réanimateurs de la région, mène depuis des années des études sur le pronostic des patients victimes d’un arrêt cardiaque et qui sont toujours dans le coma trois jours plus tard.



"Les familles nous demandent: est-ce qu’il (elle) va se réveiller? C’est très difficile de répondre à cette question. Il faut expliquer aux familles que l’arrêt cardiaque est un problème cérébral. Le cœur s’est arrêté, mais c’est le cerveau qui a souffert le plus de cet arrêt. Quelles en sont les conséquences? On ne peut donner de réponse définitive: en réanimation il y a toujours une zone grise ou zone d’incertitude. Et les marqueurs biologiques, comme le NSE (Neurone spécifique énolase) ou le lactate, marqueur de l’hypoxie, s’ils ne peuvent à eux seuls, fournir une réponse, sont une aide précieuse: grâce à eux, et à l’EEG on peut dire aux familles: c’est de bon pronostic, on est plutôt confiants ou on ne l’est pas."