Rajeunir sans injection de produits ni chirurgie c'est possible et voici la technique

Une séance de gymnastique tonique, sans déployer aucun effort. Sinon, celui de résister - éventuellement - à l’assoupissement.

Cette méthode a un nom: massage facial anti-âge Skintao®. Son concept: provoquer par des techniques manuelles spécifiques, un afflux sanguin dans les tissus et dans certains muscles du visage, pour permettre une meilleure oxygénation et l’apport des nutriments essentiels aux cellules de la peau.

"On alterne pour cela des techniques dynamiques et des techniques de lissage et d’effleurage", résume Renée Grimaldi, praticienne...