Qu'est-ce que la dengue, cette maladie tropicale qui menace la Côte d'Azur

La dengue est une maladie tropicale, liée à un virus transmis par les moustiques tigre comme c'est le cas du chikungunya ou zika. Initialement, cette maladie demeure contenue dans les zones tropicales ou subtropicales mais à la faveur des flux de populations, elle est arrivée sur nos territoires et désormais, on dénombre des cas autochtones, des malades qui ont contracté la maladie chez eux, en métropole et non au cours de leur voyage.

Comment se transmet-elle?

Un individu porteur du virus est piqué par un moustique, qui pique une autre personne à qui il transmet le virus. Elle ne se transmet pas d'homme à homme. Si dans la majorité des cas, la dengue se manifeste par une forme asymptomatique, il arrive malgré tout qu'une personne contaminée développe des symptômes. On recense 4 sérotypes de la dengue. Cela signifie donc qu'un malade peut de nouveau souffrir de dengue s'il est contaminé par un autre des 4 types de virus.

La dengue est aujourd’hui considérée comme une maladie réémergente qui tend à gagner de nouvelles zones géographiques, se développe de plus en plus dans des environnements urbains, et provoque des épidémies de plus grandes importances. Désormais, le risque de transmission de la dengue est devenu une réalité. Et c'est en 2010 à Nice que les 2 premiers cas autochtones de dengue ont été détectés, indique l'Institut Pasteur.

Quels sont les symptômes?

Selon l'Institut Pasteur, la dengue dite "classique" se manifeste brutalement après 2 à 7 jours d’incubation par l’apparition d’une forte fièvre souvent accompagnée de maux de tête, de nausées, de vomissements, de douleurs articulaires et musculaires et d’une éruption cutanée ressemblant à celle de la rougeole.



Au bout de 3 à 4 jours, une brève rémission est observée, puis les symptômes s’intensifient - des hémorragies conjonctivales, des saignements de nez ou des ecchymoses pouvant survenir - avant de régresser rapidement au bout d’une semaine. La guérison s’accompagne d’une convalescence d’une quinzaine de jours. La dengue classique, bien que fort invalidante, n’est pas considérée comme une maladie sévère comme l’est la dengue hémorragique.

Cette forme "grave" de la maladie représente toutefois un infime pourcentage, 1% des malade. "Une forme sévère avec, en plus des symptômes classiques, des douleurs abdominales, des saignements des muqueuses, une agitation du sujet, etc. Mais cela reste très rare", expliquait le Docteur Samer Aboukais, médecin de la veille sanitaire de l'ARS PACA.

Quels traitements?

Les traitements sont classiques et sensiblement les mêmes que pour une grippe (aspirine, antalgiques...). Pour l'entourage des personnes infectées, il n'y a rien à faire car pas de risque de contagion. La seule manière de se protéger c'est d'éviter les piqûres de moustique tigre donc en utilisant de l'insecticide et des répulsifs.