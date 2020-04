Quelle procédure pour une femme enceinte testée positive au coronavirus?

"Si une femme en cours de grossesse était suspectée d’avoir le Covid-19, sans atteinte grave pour la santé, elle serait mise en surveillance dans l’unité Covid de l’hôpital où les patients sont évalués, prélevés et, si besoin, hospitalisés, confie le Pr Bruno Carbonne, chef du service gynécologie au CHPG. Si une femme accouche avec une infection avérée au coronavirus, l’une des salles d’accouchement lui est préréservée avec une sage-femme unique qui s’occuperait d’elle pendant toute la durée de l’accouchement. Après la naissance, elle serait également dans une chambre spéciale pour laquelle on réduirait au maximum le personnel On a répété ce scénario. Cela fait trois semaines que l’on est sur le pied de guerre, bien avant que les mesures de confinement ne soient décrétées. On avait déjà interdit les visites, hormis les compagnons de la femme enceinte."