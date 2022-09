Quand, pour qui, quels variants... Ce que l'on sait sur les nouveaux vaccins contre la Covid-19

Les contaminations de Covid-19 augmentent de nouveau en France depuis deux semaines, laissant présager une possible huitième vague de l'épidémie au sortir de l'été, dont l'ampleur reste difficile à prévoir.

Ces nouveaux vaccins dits bivalents, c'est-à-dire qu'ils contiennent l'ARN messager du virus original Sars-CoV-2 et de l'ARN messager spécifique au variant, sont attendus avec l'espoir de disposer de meilleurs boucliers contre le virus.

Voici ce qu'il faut en savoir.

Quels variants?

Pour les nouvelles injections, la HAS recommande, "de préférence", "l'un des trois vaccins bivalents" - deux élaborés par Pfizer/BioNTech et le troisième par Moderna - validés récemment par l'Agence européenne du médicament. Cette préconisation s'entend quel que soit le vaccin initialement administré à la personne.

Ces sérums, qui emploient la technologie de l'ARN messager comme la quasi-totalité des vaccins utilisés jusqu'alors, "ne sont pas des nouveaux vaccins mais des vaccins adaptés aux souches circulantes", a souligné la HAS, faisant un parallèle avec les vaccins anti-grippe.

Il s'agit en l'occurrence des vaccins de Moderna et de Pfizer/BioNTech ciblant la souche originale du virus et le variant BA.1 d'Omicron, et du vaccin de Pfizer/BioNTech ciblant la souche originale et les sous-variants BA.4 et BA.5 d'Omicron.

Omicron et ses sous-variants ont été dominants tout au long de 2022, détrônant les variants précédents Alpha et Delta. Les sous-variants BA.4 et BA.5 sont notamment responsables d'une nouvelle vague en Europe et aux États-Unis ces derniers mois.

L'avis de la HAS, initialement attendu début septembre, avait été repoussé pour connaître la totalité des recommandations du régulateur européen. Il a été pris "sur la base des données disponibles et dans un contexte épidémique marqué par la circulation majoritaire du sous-variant BA.5", a précisé la HAS.

Comparé aux vaccins originaux, "l'efficacité clinique attendue de ces nouveaux vaccins bivalents est au moins équivalente voire supérieure" et leur tolérance est "identique", selon la HAS.

En plus de Moderna et de Pfizer/BioNTech, d'autres vaccins bivalents sont en préparation. C'est le cas notamment d'un candidat-vaccin des laboratoires français et britannique Sanofi et GSK ciblant les souches Delta et Bêta.

Pour qui?

Deux catégories sont ciblées pour la nouvelle dose: les plus de 60 ans et les moins de 60 ans à risque de forme grave de Covid-19 (personnes avec des comorbidités, femmes enceintes, personnes immunodéprimées, enfants et adolescents à haut risque).

L'entourage de ces personnes à risque et les professionnels du secteur sanitaire et médico-social sont également concernés.

Quand?

Anticipant le redémarrage de l'épidémie, avec une nouvelle vague d'une "ampleur" incertaine, le ministre de la Santé a évoqué fin août "une campagne de vaccination qui va reprendre à l'automne".

"Le ministère de la Santé et de la Prévention va prendre connaissance de l'avis de la HAS, comme depuis le début de la crise sanitaire, et décidera de la stratégie vaccinale à mettre en œuvre sur la base des recommandations", a indiqué mardi le cabinet de François Braun.

Les nouveaux vaccins, dont le pays a déjà commandé plusieurs millions, devraient être rapidement disponibles dans les centres de vaccination et les pharmacies.

Des commandes auprès des laboratoires Sanofi (monovalent Bêta) et espagnol Hipra (bivalent Alpha-Bêta), dont les vaccins sont encore étudiés par l'Agence européenne du médicament, ont également été passées, mais ne sont pas attendues avant la fin de l'année, selon la Direction générale de la Santé.

"Dans l'immédiat et parce que le nombre de cas d'infections est reparti à la hausse depuis quelques jours", les plus à risque sont invités à ne pas attendre pour recevoir leur deuxième rappel s'ils ne l'ont pas encore eu, rappelle la HAS.

Malgré les préconisations, seuls environ 30% des plus de 60 ans ont reçu une deuxième dose de rappel. Or, la version originale du vaccin est toujours efficace pour prévenir les formes graves, les hospitalisations et les décès associés à la maladie, martèlent les autorités sanitaires. Et c'est la seule possible pour une première vaccination.

Et la grippe?

Pour cette nouvelle campagne de rappel, la HAS maintient sa recommandation de la coupler avec la vaccination annuelle contre la grippe, qui démarrera le 18 octobre.

Une injection concomitante ou le même jour des deux vaccins est possible.