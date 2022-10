Puis-je me faire vacciner contre la grippe saisonnière et la Covid en même temps?

Puis-je me faire vacciner en même temps contre la grippe saisonnière et la Covid?

Bonjour Gaël, et merci pour votre question.

Les autorités françaises essaient d'articuler en ce moment un discours qui englobe la lutte contre les deux maladies, à un moment où la vague actuelle de Covid rencontre relativement peu d'écho médiatique. La Haute autorité de santé recommande ainsi de coupler le vaccin anti-Covid avec celui contre la grippe saisonnière, dont la campagne de vaccination commence ce mardi 18 octobre.

Pour le Professeur Michel Carles, qui dirige le service d’infectiologie du CHU de Nice, "la réalisation concomitante de deux vaccins ne comporte pas de risque particulier ; il existe sur le marché de nombreux vaccins combinés, comme le Tetracoq (contre la diphtérie, le tétanos, la coqueluche et la poliomyélite) et ils sont généralement très bien tolérés. Seule condition pour cette ‘co-administration’ de vaccins : ne pas pratiquer les deux injections dans le même bras le même jour".

Il est donc plus prudent d'attendre plusieurs jours entre les deux vaccins. Il est à noter qu'une injection commune, qui protégerait contre la grippe et la Covid-19, n'existe pas encore. "À ce jour, aucun vaccin offrant une protection simultanée contre la grippe et contre le Covid-19 n’est autorisé sur le marché. Des études sont actuellement menées par certains laboratoires, sans toutefois que nous disposions de données à date", explique la Direction générale de la santé.

Quid de se faire vacciner alors que l'on a des symptômes? "Si l’on présente, de façon générale, des symptômes évocateurs d’une infection de type fièvre, toux etc., il est recommandé de différer l’injection d’un vaccin quel qu’il soit", ajoute le docteur niçois. "Il est conseillé de retarder de quelques jours la vaccination, jusqu’à la disparition des symptômes, et en particulier de la fièvre."

Enfin, il faut savoir que les nouveaux vaccins bivalents, qui protègent contre Omicron et ses sous-variants, ne protègent pas contre la grippe saisonnière. "Tous les vaccins bivalents sont efficaces, à la fois contre la souche initiale et celle qui circule majoritairement dans notre région actuellement, soit la souche BA 5.", explique Michel Carles. Pour la grippe, c'est une autre injection.

