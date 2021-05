Profil de patients, taux d'incidence, nombre de cas... Le CHPG vous répond sur la situation Covid à Monaco

Alors que le taux d’incidence est repassé sous la barre des 100 ces dernières semaines à Monaco, le gouvernement a décidé d’alléger le dispositif sanitaire en vigueur en Principauté. Mais qu’en est-il du côté du Centre hospitalier Princesse-Grace ? Il faut "continuer à se protéger et protéger les autres", rappellent les soignants. Profil des patients hospitalisés, nombre de décès, détection des variants, vaccination et moral des soignants… les médecins du CHPG* répondent à vos interrogations point par point.



*Pr Isabelle Rouquette, anesthésie réanimation ; Dr Christophe Perrin, Pneumologie ; Dr Gilles Chironi, Unité de bilans (Monaco Princess Grace Check-up unit) ; PrYann-Erick Claessens, Urgences et Dr Olivia Keita-Perse, Épidémiologie et hygiène hospitalière.

1. Avec un taux d’incidence sous la barre des 100 et des hospitalisations qui diminuent au CHPG, la "troisième vague" est-elle sur la fin ?

"Actuellement, nous observons effectivement une baisse d’activité Covid au CHPG, en lien avec les mesures sanitaires en vigueur et la campagne de vaccination en cours. L’obtention d’une immunité collective est le principal levier permettant d’envisager un retour à la vie d’avant. Il est donc essentiel de continuer à vacciner un maximum de personnes.

Le virus circule toujours et l’avenir dépend de quatre paramètres: la poursuite de la vaccination évoquée ci-dessus, avec un objectif de 90% d’immunité collective, le maintien des gestes barrières, la protection des zones à plus faible incidence par le biais de tests systématiques des personnes extérieures, avec confinement contrôlé en cas de positivité (méthode dite du "rechercher et isoler") et enfin le degré de pénétration des nouveaux variants.

Il s’agit donc là d’un appel à la plus grande prudence dans les semaines qui viennent, simplement parce que personne n’est capable de prédire l’avenir.

Pour mémoire, sur la période mai juin juillet 2020, nous n’avions plus aucun patient Covid pris en charge au CHPG… mais ça n’a pas duré."