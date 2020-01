Produits "miracles", efficacité, durée... La vérité sur les liens entre nutrition et cancer

La dénutrition touche 30 à 50% des patients souffrant de cancer. Or elle peut sérieusement compromettre les effets de la chimiothérapie et, plus globalement, la qualité de vie.

"Beaucoup d’idées reçues circulent concernant les liens entre nutrition et cancer, sur lesquelles il faut revenir avec le patient", introduit le Dr Kenza Bouredji, cancérologue au Centre hospitalier d’Antibes-Juan-les-Pins. Des idées reçues mais des liens bien réels, au point que la diététique figure en bonne place parmi les soins de support. "C’est fondamental dans la mesure où l’alimentation, la prise ou la perte de poids, vont influer sur la qualité de vie, mais aussi l’efficacité même des traitements. Une consultation auprès d’un diététicien peut être ainsi une aide précieuse pour la personne malade; il pourra la conseiller en fonction de son statut nutritionnel, de son état de santé et de ses besoins." 30 à 50% de patients dénutris Dans le cas particulier du cancer, les traitements ont souvent des effets secondaires indésirables qui ont des répercussions sur le poids (perte d’appétit, nausées, etc.). Le risque alors est de "basculer" dans la dénutrition: chez 30 à 50% des malades, les apports deviennent insuffisants pour garantir un bon fonctionnement du métabolisme. "On estime qu’il y a dénutrition lorsqu’une personne, quel que soit son poids de départ, perd 5% de son poids en 1 mois ou 10% sur 6 mois, indique le Dr Bouredji. Les effets de cette dénutrition sont particulièrement délétères puisque la perte de masse musculaire va augmenter le risque d’infections et retarder les traitements par chimiothérapie. Il faut donc être particulièrement vigilant." Dès l’annonce du diagnostic, le patient devrait s’intéresser à son alimentation et, le cas échéant, trouver des aménagements avec une diététicienne au fil de son parcours de soins. S’il a de grosses difficultés pour se nourrir, il existe des compléments nutritionnels sous forme de laitages, de biscuits, de jus ou de poudres, voire carrément une nutrition artificielle. Dans le même temps, l’activité physique est indispensable, parce qu’elle va permettre de lutter contre la fonte de la masse musculaire. Fait moins connu, la prise de poids lorsque les traitements sont achevés, observée assez fréquemment en cas de cancer du sein, est un facteur de risque de récidives de ce type de tumeurs. Aussi, les bonnes habitudes alimentaires doivent-elles être conservées le plus longtemps possible. Même quand la maladie n’est devenue qu’un très lointain souvenir. pas de jeûne Le jeûne est à la mode. Mais, quoi qu’on en pense lorsqu’il est pratiqué par une personne en bonne santé, une chose est sûre: aucune étude n’a prouvé une quelconque efficacité chez un patient traité par chimiothérapie. "En l’état actuel des connaissances scientifiques, on ne le conseille pas", résume le Dr Bouredji. La spécialiste est tout aussi claire concernant "les aliments dits miracles". "Certes, il y a des molécules intéressantes dans certains aliments comme le curcuma ou le brocoli, mais il faudrait en consommer à doses très élevées - pharmacologiques - pour qu’ils aient un véritable effet: par exemple 6 portions de brocolis par jour pendant 10 ans!" Prudence enfin avec les produits à base de plantes, type phytothérapie: "ils peuvent avoir des interactions avec les médicaments".