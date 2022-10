Prise en charge des cancers: quelle est cette nouvelle structure inaugurée par l'hôpital Arnault Tzanck à Mougins

La nouvelle structure « Institut du Cancer » regroupe sur le site Arnault Tzanck de Mougins tous les acteurs impliqués dans la prise en charge en cancérologie, de la prévention, dépistage, diagnostic, traitement, accompagnement ou après-cancer. Une synergie qui place le site Arnault Tzanck comme acteur majeur de la cancérologie du Var et des Alpes-Maritimes, avec plus de 120 spécialistes.

"Si on peut se rassembler, on sera tous un peu plus fort contre le cancer, soulignait le président de la conférence médicale d’établissement, Dominique Lanvin. C’est l’idée de la création de cet institut. Cela peut également aider financièrement certains projets comme la mise en place du robot chirurgical Da Vinci X, dernière génération dans l’institut."

Gagner du temps

"Aujourd’hui, ce qui est proposé à l’Institut du Cancer, de c’est de gagner encore du temps, que ce soit dans la prévention ; le dépistage, le diagnostic et le traitement, soulignait le maire Richard Galy. C’est encore une avancée extraordinaire de l’hôpital privé Arnault Tzanck qui, depuis 40 ans, ne cesse d’aller de l’avant sur le plan des équipements, des technologies thérapeutiques..."

Depuis les deux premiers bâtiments Saint-Basile et Plein Ciel, puis le regroupement avec des cliniques de Cannes et Antibes et leur extension, la clinique Arnault Tzanck n’a cessé de se développer, toujours à la pointe du progrès : installation d’un bâtiment de chirurgie, premier scanner du département, IRM, scintigraphie, services de pointe en cardiologie, recherche, cancérologie...

Une approche multidisciplinaire fonctionnelle et efficace qui lui a valu l’an dernier l’obtention du label national "Hôpital" et qui continue de se développer.

Des innovations technologiques

"Différents objectifs doivent être notre guide, annonçait Dominique Lanvin : continuer à développer le dépistage, poursuivre une thérapeutique innovante aussi bien en chirurgie, radiothérapie, oncologie médicale, développer des soins support, la prise en charge médicale et continuer à développer la recherche clinique dans laquelle nous sommes déjà bien placés au niveau national."

La cérémonie de lancement s’est poursuivie avec des conférences médicales dédiées aux innovations dans la prise en charge des cancers.

Parmi les nouveautés: la technique du ganglion sentinelle pelvien par fluorescence dans le cancer de l’ovaire, la colonne de cœliochirurgie vidéo chirurgie avec fluorescence qui permet de mieux repérer les tumeurs et le parcours diagnostic "Tout en un jour".