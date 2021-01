Prince Albert II: "Nous faisons tout pour avoir les doses suffisantes"

L’ouverture de ce centre est une étape supérieure dans la politique vaccinale du pays ?

Nous nous sommes aperçus assez rapidement que l’espace Léo-Ferré n’était plus suffisant. Il fallait réintégrer le Grimaldi Forum que nous avions déjà utilisé pour les tests lors de la première partie de cette pandémie. Là, nous avons les espaces suffisants, les équipes sont bien rodées et formées pour vacciner le plus de personnes possible. Les résidents bien sûr et puis, dans un deuxième temps les salariés et les scolaires. Nous espérons grâce à ce centre, pouvoir répondre le plus facilement et le plus rapidement possible à toutes les demandes de personnes qui souhaitent se faire vacciner.

La question reste de savoir si la Principauté disposera d’assez de doses pour procéder à 600 vaccinations chaque jour ?

Bien sûr c’est la grande question. Nous faisons tout pour avoir les doses suffisantes et en temps voulu. Tous les services, je peux vous l’assurer, sont mobilisés pour cela.

Reconfiner? "C'est trop tôt pour le dire"

Le nombre de cas positifs continue à progresser dans le pays…

Nous avons une petite augmentation du nombre de cas. L’hôpital n’est absolument pas en saturation, mais nous devons être vigilants. Même si les vaccinations vont s’accroître, les gestes barrières sont toujours d’actualité et doivent toujours être respectés. Personne ne doit l’oublier, cette pandémie est loin d’être terminée. Ensemble, nous devons tous être vigilants.

Envisagez-vous de reconfiner Monaco si la France le fait cette semaine ?

Nous allons voir cela, c’est trop tôt pour le dire. Bien entendu, si notre grand pays voisin et ami envisage une telle possibilité, nous étudierons la question et la réponse la mieux adaptée à la Principauté.