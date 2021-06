"Présomption forte" de lien entre les pesticides et deux maladies supplémentaires

En 2013, l’Institut national de la santé et de la recherche médicale (Inserm) avait déjà conclu à une "présomption forte" de lien entre l'exposition professionnelle à certains pesticides et quatre maladies: trois types de cancers (cancer de la prostate, lymphomes non hodgkiniens, myélomes multiples) et la maladie de Parkinson.

Dans une synthèse actualisée des connaissances scientifiques sur ces substances, publiée mercredi, l'organisme public établit le même niveau de présomption pour la survenue de troubles cognitifs (altération des fonctions cérébrales telles que la mémoire ou le raisonnement, pouvant évoluer vers la démence) "avec l'exposition aux pesticides, principalement des organophosphorés, chez les agriculteurs". En 2013, l'institut évoquait une "présomption moyenne".

"Les études les plus récentes se sont élargies aux riverains de zones agricoles ou à la population générale et ont permis de conclure à une présomption moyenne" pour ces populations, ajoute-t-il par ailleurs.

Quant à la santé respiratoire, qui n'avait pas été explorée dans l'expertise précédente: "une présomption forte entre l'exposition professionnelle aux pesticides et la survenue de pronchopneumopathie chronique obstructive et de bronchite chronique est établie".

Sur 17 pesticides analysés, 11 sont associés à au moins deux effets toxicologiques parmi les trois étudiés (le stress oxydant, la mitotoxicité, c'est-à-dire la toxicité pour les mitochondries, les structures qui permettent la respiration des cellules, et l'action sur le système immunitaire).

Le terme "pesticides" regroupe l'ensemble des produits utilisés pour lutter contre les espèces végétales indésirables (herbicides) et les organismes jugés nuisibles (insecticides et fongicides). Ils sont majoritairement utilisés dans l'agriculture, mais on les retrouve partout dans l'environnement (air, poussières, denrées alimentaires...).

L'Inserm confirme, par ailleurs, que "certaines périodes de la vie telles que la grossesse et la petite enfance sont d'une plus grande vulnérabilité face à la présence d'un évènement ou agent toxique".

Chez l'enfant, l'organisme évoque une "présomption forte" de lien entre "leucémies aiguës" et l'exposition aux pesticides de la mère pendant la grossesse, et une "présomption moyenne" pour la "leucémie aiguë lymphoblastique en cas d'exposition professionnelle" du père "en période préconceptionnelle".

Concernant les tumeurs du cerveau et de la moelle épinière, l'expertise conclut à une "présomption forte d'un lien" avec l'exposition professionnelle des parents pendant la période prénatale ainsi qu'avec l'exposition domestique "pendant la grossesse ou pendant l'enfance".

Le même niveau de présomption existe pour le lien entre l'exposition de la mère aux pesticides pendant la grossesse et "les troubles du développement neuropsychologique et moteur de l'enfant", ou encore "des troubles du comportement de type internalisé tels que l'anxiété".