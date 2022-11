Prescrit-on trop d'antibiotiques à nos enfants? Santé publique France alerte sur cette mauvaise habitude

"Les antibiotiques, c'est pas automatique" est le slogan qui a marqué l'esprit des Français il y a 20 ans déjà. Aujourd'hui il semblerait que la rime sonne toujours aussi bien mais que le message s'est un peu effacé au fil du temps.

C'est en tous cas le sujet, sur lequel l'agence santé publique France (SPF) a choisi d'alerter parents et médecins. Avec le retour des virus de l'hiver: grippe, bronchite... nombreux sont ceux qui ont recours aux antibiotiques pour se soigner au mieux et le plus vite possible.

Dans un rapport relayé par nos confrères du Parisien, l'agence de santé a fait le constat suivant: les prescriptions d'antibiotiques repartent à la hausse, en particulier pour les enfants qui ont entre 0 et 4 ans. Une pratique qui est loin d'être anodine et pourrait même être dangereuse dans certains cas.

Selon l'étude réalisée par SPF, environ 700 prescriptions d'antibiotiques pour 1.000 habitants ont été réalisées sur l'année 2021. À l'échelle européenne, la France serait le 4ème plus gros consommateur d'antibiotiques après la Grèce, la Roumanie, et la Bulgarie.

Des antibiotiques oui, mai que pour les bactéries

Les antibiotiques ne sont pas efficaces en toutes circonstances. L'assurance maladie rappelle qu'ils sont utiles uniquement contre les bactéries et non pas les virus auxquels nous sommes confrontés pendant l'hiver.

Pourtant, malgré cette important distinction, les français sont 77% à penser que les antibiotiques sont efficaces contre la bronchiolite aiguë, 65% pour lutter contre la bronchiolite classique, et plus de la moitié à penser que les antibiotiques sont nécessaires en cas de grippe. Tous ont en commun d'être des virus et le traitement antibiotiques n'est alors pas du tout adapté.

Des croyances qui sont très éloignées de la réalité et des prescriptions qui n'apportent aucun bénéfices pour notre système immunitaire.

Quels sont les dangers d'une surutilisation des antibiotiques?

Les antibiotiques ne sont pas des médicaments anodins, précise le rapport. Ils peuvent avoir de nombreux effets secondaires et ainsi provoquer des nausées, diarrhées, ou encore certaines réactions allergiques.

Leur utilisation excessive et prolonger peut également avoir une incidence sur le microbiome intestinal et laisser placer à d'autres bactéries ou champignons plus importants et plus dangereux selon le site français Doctissimo, consacré à la santé et au bien-être.

"Il faut faire attention à ce que l'on fait. Ces armes thérapeutiques ont des effets collatéraux", prévient Christophe Batard, pédiatre dans le Val de Marne, dans les colonnes du Parisien.

Autrement dit, utiliser des antibiotiques pour des virus saisonniers, reviendrait un peu à "tuer une mouche avec un bazooka"...

Des prescriptions de plus en plus courantes, qui sont souvent liées au stress des parents, qui souhaitent voir leurs enfants se rétablir au plus vite.