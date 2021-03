Précarité menstruelle: les universités de la Côte d'Azur et de Toulon s’engagent pour les étudiantes

Distribution particulière, ce lundi midi, sur le campus de l’université des lettres, arts et sciences humaines de Nice. Des membres de la Face 06 proposaient des kits composés de serviettes hygiéniques et tampons. Ces derniers étaient gratuitement mis à disposition des étudiantes. Faits en coton bio, par une marque bretonne, les produits ont été choisis avec soin.

"On voulait qu’elles aient accès à des produits qu’elles ne pourraient pas forcément acheter", explique Coraline Carbonell, chargée de prévention pour l’Université Côte d’Azur (UCA), un kit dans la main. Face à elle, Lilou, étudiante à Carlone, qui confirme que, en effet, ce genre d’achats fait partie de ses extras. "Je n’en achète plus depuis le deuxième confinement. J’ai perdu mon job étudiant, je n’ai plus les moyens pour ça", souffle-t-elle.

Un accès garanti en permanence

Ces protections seront également accessibles grâce à des distributeurs en libre-service, situés au sein de certaines résidences étudiantes, certains services étudiants et trois campus : Carlone, Valrose et SophiaTech (retrouvez la liste complète ici).

Ce projet est porté depuis un an par les deux universités, le Crous et deux associations étudiantes : la Face06 pour les Alpes-Maritimes et la Fedet pour Toulon.

"On parle beaucoup de précarité, mais pas forcément de précarité menstruelle. Ce projet, concret, vient pallier ce manque", pose Nicolas Sirvent, de la Face06.

Lever le tabou des règles

"Ça nous permet d’avoir des protections saines et de ne pas galérer si on a oublié d’en prendre ou que nos règles arrivent sans prévenir", complète Chloé Tagaux, en service civique au sein de l’association.

Véronique Van De Bor, vice-présidente politique sociale, égalité, diversité pour l’université y voit aussi une façon de lever le tabou qui entoure le sujet des règles. "Et, quand on sait que certaines étudiantes ne viennent pas en cours quand elles ont leurs règles, parce qu’elles n’ont pas pu acheter les protections appropriées, on est obligés d’agir", poursuit-elle.

Autour du stand dressé ce lundi, sur le campus de Carlone, beaucoup de garçons s’activaient. Une présence masculine, qui témoigne peut-être d’une certaine solidarité entre étudiantes et étudiants. "À défaut de connaître certains problèmes, on peut essayer de les comprendre", achève Nicolas Sirvent.

Savoir +

Les lieux de dépôt des kits sont sur crous-nice.fr/aides-sociales/lutte-contre-precarite-menstruelle.