Pourquoi y-a-t-il une pénurie de pilules abortives en ce moment en France?

Professionnels de santé et antennes départementales du planning familial ont lancé l'alerte concernant la pénurie de pilules abortives que connaît actuellement la France.

En effet, ces derniers sont confrontés "depuis plusieurs semaines à des difficultés d’approvisionnement en pilules abortives type mifépristone et misoprostol", détaille la présidente du Planning familial, Sarah Durocher.

Un constat confirmé ce lundi matin par Jérôme Martin, cofondateur l’Observatoire de la transparence dans les politiques du médicament (OTMeds), dans les colonnes de Libération.

Des pénuries pour l'instant essentiellement concentrée à Paris et à Lille

"Ce que l’on sait, c’est qu’il y a actuellement des pénuries de ces pilules abortives dans des pharmacies de région parisienne, mais aussi à Lille, où il a été très difficile voire impossible d’en trouver début avril", a-t-il expliqué.

"Officiellement, elles sont marquées 'en tension' par l’Agence nationale de sécurité du médicament mais localement, ce sont de réelles pénuries", confie Jérôme Martin.

À Lille, la situation semble cependant s'être améliorée "sans trop que l’on sache comment".

🔴 ALERTE. De nombreux témoignages nous remontent depuis 48h en particulier : le #misoprostol utilisé pour les IVG médicamenteuses est porté disparu dans la totalité des pharmacies à Lille et à différents endroits en région parisienne. A ce stade, il ne s'agit plus de tensions… — Observatoire Transparence Médicaments (@OTMeds) April 14, 2023

"Le misoprostol est un médicament sous brevet. Sa production est concentrée sur un unique site. En cas de problème industriel, comme une impureté, qui ralentit ou arrête la fabrication, il n’y a aucune solution de repli", explique encore l'OTMeds.

Déjà des alertes

Et cette situation n'est pas nouvelle. En mai 2020 déjà, le Haut Conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes avait alerté sur les problèmes de disponibilités des deux médicaments utilisés pour des avortements. "En juillet dernier, ces pénuries étaient aussi au centre des alertes lancées par des collectifs féministes", poursuit l'OTMeds.

Plus récemment, l'observatoire a exposé la situation au Sénat le 7 avril dernier et publié une tribune qui remet "clairement en cause le droit à l’avortement alors que sa constitutionnalisation est au cœur des débats. Que vaut un principe constitutionnel si un gouvernement n’agit pas pour qu’il soit effectif et opérationnel?" s'indigne l'OTMeds.

Un problème sachant que le recours à la pilule abortive est l'une des méthodes les plus utilisées, et représente 76% des IVG réalisées en 2021.