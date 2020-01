"Pourquoi nous?": entre inquiétude et surprise dans la ville du Sud-Est qui accueille les Français rapatriés de Chine à cause du coronavirus

"Tout va bien s'ils ne sortent pas du lieu de confinement, mais je crains que 14 jours ce soit long et qu'ils ne respectent pas ces consignes", s'interroge Elisabeth, infirmière à la retraite. "Un virus ça se propage et ça mute. C'est sûr qu'on est plus exposés que le reste des Français", angoisse la vieille femme qui a appris "stupéfaite" la nouvelle la veille au soir.

Lors d'une conférence de presse jeudi en fin de journée, le Préfet des Bouches-du-Rhône Pierre Dartout avait tenu à rassurer par avance sur les risques de propagation du virus: les rapatriés de Wuhan "pourront sortir dehors, dans l'enceinte du centre, mais ils prendront les équipements nécessaires pour se protéger et protéger les autres, par exemple des masques".

Et il leur sera bien sûr interdit de quitter le périmètre du site: ils devront signer "un engagement" à respecter la quarantaine, a insisté M. Dartout, après avoir précisé que les résidents seraient répartis "par familles, dans des chambres distinctes".

Pour l'heure, environ 8.900 cas d'infection à ce nouveau virus ont été détectés en Chine continentale (hors Hong Kong) et 213 patients en sont morts. Une centaine de malades ont été répertoriés dans une vingtaine d'autres pays, dont six en France, mais aucun patient n'est mort hors de Chine.