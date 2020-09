Pourquoi les vaccins de la rentrée sont-ils des alliés dans la lutte contre la Covid

"Il ne faudrait pas que l’on se retrouve dans l’impossibilité d’accueillir des enfants

en souffrance, quel qu’en soit le motif, parce que surchargés par les demandes autour du coronavirus."



Les pédiatres de l’hôpital pour enfants Lenval ne dissimulent pas leur inquiétude alors que le coronavirus poursuit sa progression – le taux de positivité des tests PCR croît aussi parmi les plus jeunes – et qu’ils voient se profiler dans un avenir proche la "vague" classique des maladies saisonnières.



"Si le SARS-CoV-2 continue de circuler cet hiver, il va obligatoirement s’ajouter aux virus saisonniers habituels: VRS [virus respiratoire syncytial responsable d’infections respiratoires, Ndlr], grippe, rotavirus [à l’origine de gastro-entérites, Ndlr]"..., anticipent les Drs Michèle Battista et Anne Rancurel, respectivement vice-présidente de la CME et cheffe nouvellement nommée des urgences pédiatriques de Lenval à

Nice.



Difficulté supplémentaire: les premiers symptômes associés à tous ces virus ciblant tout particulièrement les jeunes enfants vivant en collectivité sont "peu différenciables" de ceux du Covid-19, ce qui peut conduire les parents à s’inquiéter et se précipiter aux urgences. Au risque de surcharger un service régulièrement en surchauffe.



"Les enfants présentent en moyenne cinq à sept affections virales pendant l’hiver. Si un enfant a un peu de fièvre, le nez qui coule, mais qu’il va globalement bien, il n’est pas nécessaire de le conduire aux urgences. Il faut prendre contact avec le pédiatre référent ou le médecin traitant. Et en cas de symptômes persistants, ou si les

parents sont très inquiets, ils peuvent composer le 15."

Soulager le système de soin

Alors que les cas de Covid commencent à se multiplier dans les écoles, la Fondation Lenval rappelle tout l’intérêt de la vaccination contre les autres virus les plus répandus.

"Il faut penser à faire vacciner son (ses) enfant(s) dès la première quinzaine d’octobre. C’est plus que jamais un moyen de lutter ensemble, en permettant déjà de diminuer les suspicions de Covid, sachant combien les symptômes sont semblables, insiste le

Dr Anne Rancurel. Nous sommes ainsi une très grande majorité de pédiatres et de spécialistes (1) à souhaiter le renforcement de la vaccination contre la grippe et à la généralisation de la vaccination contre le rotavirus des nourrissons, alors que celui-ci reste malheureusement à la charge des familles [concernant la bronchiolite, il

n’existe pas de vaccin efficace, Ndlr]".



Grâce à une meilleure couverture vaccinale contre ces virus, l’hôpital espère aussi éviter une surcharge des services de soin délétère à la prise en charge des autres affections et maladies chroniques.



"Tous les ans, la multiplication des cas de bronchiolite, qui touche de plus en plus de nourrissons de moins de trois mois, surcharge les services de pédiatrie".



Aujourd’hui, les équipes de Lenval sont également dans l’attente des tests de diagnostic salivaires de la Covid-19 pour évaluer plus rapidement le risque de contagiosité à l’intérieur de l’établissement hospitalier.



Objectif: prévenir les risques d’infections tout en assurant les meilleurs soins aux jeunes patients. À tous les jeunes patients.



1. La Société française de pédiatrie a publié, mercredi 19 août,un communiqué appelant à faire vacciner les plus jeunes contre les virus de la grippe saisonnière et de la gastro-entérite.